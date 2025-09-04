“Yo soy” volvió a la televisión luego de varios años de ausencia y su regreso trajo consigo también a exparticipantes. Un imitador de Juanes llegó al programa y reveló que fue parte de la edición 2020, cuando se grabó en pandemia; sin embargo, fue rechazado en la pre gala sin recibir ninguna explicación.
El participante, que aún no había revelado al artista que imitaba, empezó su historia señalando que durante su primer intento en el año 2020 logró pasar la primera etapa del casting; sin embargo, lo eliminaron en la pre gala.
“En las pre galas el jurado no te dice nada, así que exijo una explicación”, dijo el concursante, sorprendiendo al jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara.
Tras este momento, el participante reveló que llegó imitando a Juanes y pasó su audición con el tema “A Dios le pido”. El jurado celebró su regreso, pero también le hizo algunos apuntes a su trabajo.
“Hay algún parecido, pero creo que no es suficiente… Creo que podrías trabajarlo más y volver a la competencia”, dijo antes de dar el sí.
“Te veo físicamente parecido y yo te daré una oportunidad”, señaló el popular ‘Cachín’, mientras Jely Reátegui comentó: “Yo creo que faltó convicción, igualmente voy a decir que sí porque quiero ver trabajo y esfuerzo en ti”.
