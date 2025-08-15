Una conversación durante el programa digital ‘Ouke’, de La Roro Network, puso a Carlos Orozco en el centro de un nuevo debate en redes. El conductor, junto a Daniel Marquina, Macla Yamada y Eugenia Guevara, abordó la reciente controversia que involucra a Ricardo Morán tras un momento incómodo en ‘Yo Soy’.

En medio del diálogo, Orozco lanzó un comentario sobre la percepción del público hacia ciertos personajes televisivos que rápidamente encendió las redes. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO CARLOS OROZCO SOBRE RICARDO MORÁN?

En la charla de ‘Ouke’, Carlos Orozco Orozco sostuvo que en la situación viral de ‘Yo Soy’, Morán no parecía tener la intención de ridiculizar la fe del concursante, aunque admitió que en otros contextos podría hacerlo. “No me da la sensación de ser su intención burlarse de la gente de fe”, señaló.

Además, el creador de contenido señaló que lo ocurrido encaja en una dinámica común en televisión: la forma en que se perciben los villanos según su apariencia. “Eso pasa mucho en televisión. Cuando uno es blanco y se está jugando el personaje del villano, suelen decir: ‘Eso pasa porque eres blanco’”.

El conductor de ‘Ouke’ incluso planteó un ejemplo: si en lugar de Morán estuviera un personaje de color, la crítica no sería que interpreta a un villano, sino que lo tacharían de otra forma.

¿QUÉ PASÓ EN EL CASTING DE YO SOY QUE DESATÓ EL DEBATE?

La escena ocurrió durante una ronda de casting en vivo y fue difundida por el creador de contenido Ric La Torre. En el video se aprecia cómo un concursante intenta agradecer a Dios antes de presentarse, pero es interrumpido varias veces por Morán, quien le pide directamente su nombre y hace comentarios irónicos sobre sus respuestas, según recoge Infobae.

¿CÓMO REACCIONÓ EL PÚBLICO EN REDES SOCIALES?

Las críticas hacia Morán se multiplicaron, con usuarios señalando que su actitud fue una “humillación” y que, aunque no comparta las creencias religiosas, debía respetarlas. Frases como “Primero es Dios ante todo” o “La fe no es motivo de burla” se repitieron en los comentarios.

Ric La Torre también opinó al respecto, recordando que la fe, al igual que cualquier otra creencia personal, merece respeto. Aunque el estilo directo e irónico de Morán ha sido su sello en otras temporadas, muchos creen que en esta ocasión “debió respirar” antes de continuar con el intercambio para evitar la incomodidad generada.