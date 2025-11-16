En las últimas horas, Jefferson Farfán ha llamado la atención de los medios de espectáculos y los seguidores al anunciar, por todo lo alto, el lanzamiento de su canal de streaming de nombre ‘Satélite+’. En esta oportunidad, lejos de las canchas de fútbol, la ‘Foquita’ debutará como productor y creador audiovisual, un paso que promete dar de qué hablar en las redes sociales. En ese sentido, tras el sorpresivo anuncio, se ha venido especulando sobre refuerzos que podrían llegar a este nuevo proyecto digital, como los periodistas deportivos Pedro García, Diego Rebagliati, Mr Peet y Julio Peña. Ante ello, el ‘Internacional’ reveló los motivos que lo llevaron a no aceptar esta nueva propuesta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ PEDRO GARCÍA NO ACEPTÓ FORMAR PARTE DEL PROGRAMA ‘SATÉLITE’ DE JEFFERSON FARFÁN?

Jefferson Farfán alista un nuevo proyecto digital llamado ‘Satélite’, el cual promete ofrecer al público contenido variado, desde entretenimiento hasta información deportiva, con el objetivo de atraer a una audiencia más amplia y posicionarse como uno de los canales líderes en línea en el país. De esta manera, según el programa Ouke, Pedro García, junto a otros periodistas deportivos, sería uno de los nuevos fichajes del exdelantero de la selección con un espacio de nombre ‘La hora del Chirrinchi’. Sin duda, esto generó la molestia de Carlos Orozco al ver a tres de sus figuras en el nuevo programa del canal de streaming de la ‘Foquita’.

Sin embargo, en declaraciones para un medio digital, Pedro García descartó esta posibilidad por motivos que prefirió no detallar, al considerar que le resultaban inconvenientes, así como aseguró que nada tiene que ver el tema económico. De hecho, el comunicador afirmó que logró reunirse con el futbolista en varias oportunidades, durante las cuales se le presentaron diversos proyectos que despertaron su interés; aunque, precisó que todo quedó solo en conversaciones.

“Sí me junté como suele pasar cuando hay un proyecto nuevo. Me invitaron a tomar un café y con mucho gusto acepté hablar del proyecto por lo menos tres veces. Entonces, dentro de la charla hubo la posibilidad de que a mí se me plantearan hacer determinado contenido. Me interesó escuchar, siempre es bueno conversar de posibilidades y alternativas. Ha habido determinado punto, esto me lo reservo para mí, en el que ya era bueno mejor dejarlo ahí porque había un punto en el que dar un paso más me resultaba inconveniente por determinadas circunstancias. Y no tiene nada que ver con la parte económica porque ni hablé ni pregunté en ninguna reunión ni lo tocamos”, explicó García.

¿QUIÉN SERÍA EL NUEVO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN PERUANA, SEGÚN PEDRO GARCÍA?

El popular ‘Internacional’ Pedro García reveló que Néstor Gorosito tiene grandes chances de convertirse en el nuevo técnico de la selección peruana, debido a su gran campaña en torneos internacionales, como Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025. Es más, aseguró que dicha decisión sería lógica basándose en los últimos antecedentes.

“A los que le va bien en equipo grande, van a la selección”, dijo García para argumentar la postulación de Gorosito a la Bicolor. Además, indicó que esta situación se repitió con técnicos como Jorge Fossati, Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas y Julio César Uribe.

