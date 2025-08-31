En la reciente edición de “Yo soy” se vivió un llamativo casting de un joven que llegó para interpretar a Luis Miguel. Pese a la duda inicial del jurado, el participante sorprendió a todos con su voz y se ganó su clasificación a la siguiente ronda del programa de Latina.
El participante Alex Fucena inició su participación con el tema “Por debajo de la mesa”, interpretación que fue celebrada por el jurado, especialmente por Ricardo Morán, quien le pidió una segunda canción.
LEE: “Yo Soy”: imitadores de Thalía, Alex Turner y Miguel Abuelo logran pasar a la siguiente ronda
“Tienes momentos en la que la voz es muy parecida, hay otros momentos en las que no es tan parecida, pero cantas muy bien. Creo que nadie se va a oponer a que pida otra canción”, indicó Morán.
De esta manera, el imitador dio rienda suelta a su talento al ritmo de “No sé tú” y terminó de convencer al jurado.
“Alex, indicaciones concretas. La parte escénica no está construida aún, vas a tener tarea”, precisó Morán. “Practica mucho la caracterización y el acting porque puede crecer muchísimo”, añadió Jely Reategui.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Imitador de Raphael obtiene la aprobación del jurado con solo 5 segundos de casting
De esta manera, el imitador de Luis Miguel clasificó a la siguiente ronda del programa y se llevó buenas impresiones de parte del jurado. “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a través de Latina.
