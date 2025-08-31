Los castings para la nueva temporada del programa televisivo Yo Soy estuvieron marcados por el talento y la emoción. Jonathan, Luis, Anthony, Néstor y Diego llegaron al escenario para interpretar a la reconocida agrupación de cumbia Armonía 10 y sorprendieron al jurado con su presentación.

Los cantantes ofrecieron un mix de “La caravana de las estrellas”, “Lágrima por lágrima” y “El Cervecero”, logrando conquistar el “sí” de todos los jueces.

Tras escucharlos, Jely Reátegui destacó: “Se nota que vienen de trabajar. Juntos suenan muy bien, las armonías me parecen correctas. Están coordinados y se aprecia. Todo el rato han estado con la sonrisa. Yo voy a decir que sí porque me gusta la energía que tienen todos juntos”.

Por su parte, Ricardo Morán señaló la dificultad de evaluar a una agrupación, pero resaltó su buen ensamble: “Tenemos un problema de dicción. Dicho todo eso, me voy a arriesgar y voy a decir que sí”. Finalmente, Carlos Alcántara dio un rotundo sí, asegurando así el pase del grupo a la siguiente etapa.

Otro momento destacado de la noche fue la participación de Alex Fucena, quien buscaba convertirse en el imitador oficial de Luis Miguel. El participante interpretó “Por debajo de la mesa” y, a pedido del jurado, también cantó “No sé tú”.

Concursante Alex Fucena fue elogiado por la calidad de su voz. Foto: captura/Latina

Morán le reconoció el talento, aunque advirtió que debía trabajar su caracterización. “Alex, indicaciones concretas. La parte escénica no está construida aún, pero tienes un vozarrón vas a tener tarea”, le aseguró Morán. “Practica mucho la caracterización y el acting porque puede crecer muchísimo. Tienes una voz preciosísima”, añadió Jely Reategui.

Finalmente, los tres jueces le otorgaron el “sí”.

Asimismo, Pedro Mondragón apostó por imitar a Miguel Bosé con el tema “Amante bandido”. Sin embargo, su interpretación dejó dudas en el jurado. Morán le pidió una segunda canción, y tras entonar “Nena”, el crítico resaltó que existía potencial, aunque todavía faltaba consolidar la imitación.

Tras deliberar, Alcántara, Reátegui y Morán coincidieron en darle una oportunidad: “Tienes mucho manejo corporal, pero te falta el canto”, señalaron. Con ello, Mondragón también logró avanzar en el programa de imitación de Latina Televisión.