'Mala amiga', el nuevo tema de Marisol junto a Yahaira Plasencia ya está disponible en plataformas digitales | Foto: YouTube (Captura)
Redacción EC

El miércoles 27 de agosto, estrenó la canción ‘Mala amiga’ junto a la salsera , desatando polémica por el supuesto mensaje oculto y ataque hacia .

Y es que, la tensión entre Marisol y Leslie se inició después de que la Faraona no respaldara a Shaw en , lo que avivó la polémica.

"Y pensar que nadie te conocía, malagradecida", dice la canción de Marisol y Yahaira Plasencia

La letra de “Mala amiga” incluye frases como “Y pensar que nadie te conocía. Fui yo quien te dio la mano malagradecida” y “La vaca se olvida que un día fue ternera y se vuelve una amiga malagradecida”, mismas que fueron interpretadas como indirectas.

De igual forma, la elección de Plasencia para el dúo fue interpretada como una respuesta directa a estas críticas, ya que, en el pasado,

Cabe mencionar que, a dos días de su lanzamiento, el video musical de “Mala amiga” superó las 260 000 visualizaciones en YouTube, atrayendo tanto comentarios de apoyo como de indignación.

¿Qué dijo Leslie Shaw?

Por su parte, Leslie Shaw reaccionó a la canción en ‘Magaly TV: La Firme’ mostrándose indignada y confirmando que, en su opinión, el tema estaba dedicado a ella. “No sabía que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción”, comentó.

A su vez, criticó duramente la producción del video, el vestuario, el maquillaje de Marisol y la escenografía, calificándolos de “fatales”. “Se ve fatal. Parece un convento, se hubieran disfrazado de monjas y creo que tendría más contexto”, expresó Shaw.

¿Yahaira Plasencia le respondió a Leslie Shaw?

Mientras tanto, consultada por 'América hoy’, Yahaira Plasencia se distanció de la polémica, asegurando que su participación en el tema es estrictamente profesional y que no tiene ninguna rivalidad con Leslie.

“Yo no tengo ningún tema con ella (Leslie), no la conozco, ahí el tema es Marisol y ella”, aseguró, para luego dejar en claro que no tiene intenciones de confrontarse con nadie.

“Si alguien tiene un tema conmigo, va a pelearse contra la pared, porque de mí no van a tener ninguna respuesta”, concluyó.

