En la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, emitida el 13 de mayo, Leslie Shaw alzó su voz para denunciar públicamente el uso no autorizado de su canción “Hay Niveles”, tema que popularizó junto a Marisol. La artista mostró su indignación ante la situación, afirmando que varias agrupaciones (entre ellas la banda boliviana Cumbia Mortal y la peruana Elvia Abril) han interpretado y modificado su tema sin su permiso ni el pago correspondiente por derechos de autor.

“Si el compositor recibe siete mil soles, yo no recibo ni un sol. Cero, porque yo no soy socia de Apdayc. He cantado en más de 150 eventos y solo he recibido 13 dólares de regalías en el país ”, declaró Shaw visiblemente molesta.

La cantante explicó que, por decisión propia, no forma parte de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), optando en cambio por afiliarse a la ASCAP (Society of Composers, Authors, and Publishers), una organización internacional que vela por los derechos de los creadores musicales.

La artista precisó que, si bien no posee los derechos de la composición, que le pertenecen a Carlos Rincón y otros coautores, sí es propietaria del fonograma, es decir, de la grabación original de la canción. “Yo soy la dueña del fonograma. No soy la dueña de la composición, pero el fonograma es mío” , enfatizó.

La controversia escaló cuando Shaw y Carlos Rincón protagonizaron un enfrentamiento en vivo durante el programa. Rincón sostuvo que, como compositor, posee el 70% de los derechos de la obra musical. “Ella es la dueña de la grabación, de la voz y los instrumentos, pero la obra musical es mía, y como compositor, yo poseo el 70% de los derechos ”, afirmó Rincón.

La discusión se tornó aún más tensa cuando Shaw acusó a Rincón de intentar atribuirse todo el crédito. “¿Dónde has visto tú en el mundo que el compositor salga a decir que él es dueño de la canción? No, la dueña soy yo” , respondió la intérprete de “Faldita”, quien además reclamó por la alteración de su versión original.

Magaly Medina intervino para moderar el acalorado cruce de declaraciones, recordando la importancia de contar con contratos claros entre artistas y compositores, y sugirió que el caso sea resuelto por las autoridades competentes como Apdayc e Indecopi.

Antes de finalizar la entrevista, Leslie Shaw reafirmó su postura: “Esto es mi música, es mi negocio, y nadie me lo va a arrebatar” .