Escucha la noticia
Bon Jovi lanza una nueva versión de su disco ‘Forever’Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La banda de rock estadounidense Bon Jovi anunció este viernes el lanzamiento de ‘Forever (Legendary Edition)’, un álbum de colaboración que lanzará el próximo 24 de octubre con versiones reinventadas del disco de 2024 junto a estrellas como Bruce Springsteen.
“Este álbum es más que una colección de colaboraciones, es un álbum nacido de la necesidad. Mi rehabilitación de las cuerdas vocales fue un viaje bien documentado que se desarrolló mientras lanzaba Forever en 2024”, informó en un comunicado el líder del grupo, Jon Bon Jovi.
El disco cuenta con un “nuevo punto de vista y un nuevo espíritu, un álbum de colaboración que demuestra que todos nos las arreglamos en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos”, sentencia el escrito.
CONOCE MÁS: “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”: lo bueno y lo regular de la docuserie sobre la música y legado de la banda | CRÍTICA
Al anuncio del nuevo disco, que incluirá 14 pistas y que se lanzará el 24 de octubre a través de Island Records, la banda hizo público ‘Red, White and Jersey’, el tema principal de este disco que ya se encuentra disponible en todas las plataformas, y la canción ‘Hollow Man’, junto con Bruce Springsteen.
‘Forever’ fue lanzado en junio de 2024 como el disco conmemorativo de los 40 años de la banda estadounidense.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Lollapalooza 2026 en Argentina, Chile y Brasil: Confirman 'line-up' con Sabrina Carpenter y Chappell Roan a la cabeza
- Documental "De Chiclayo al Vaticano, El Camino del Papa León XIV" se estrena en cines
- “No me intimidan ni él ni sus abogados”: Melissa Klug arremete contra Jefferson Farfán tras demanda
Contenido sugerido
Contenido GEC