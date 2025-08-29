Después de permanecer 11 meses recluido en el penal de San Juan de Lurigancho, acusado de la presunta violación sexual de una joven de 19 años, Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo materno del exfutbolista Jefferson Farfán, fue liberado y protagonizó un emotivo reencuentro con su madre.

Fueron las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que captaron el momento en donde Cecilia Guadalupe, mamá del acusado, llegó hasta la vivienda donde se encontraba su hijo, a quien al verlo, con la voz entrecortada, lo abrazó mientras le decía con ternura: “Mi hijito, mi hijito”.

En declaraciones a la prensa, Guadalupe señaló que, si bien la libertad de su hijo representa un alivio, el proceso judicial todavía sigue, ya que existe la posibilidad de que la parte acusadora apele esta decisión.

“Hoy recién vamos a planificar qué vamos a hacer más adelante. Todavía no sabemos, pero tenemos que salir adelante. Si se empieza de cero, no hay problema”, manifestó la también tía de Farfán.

Por su parte, Christian Martínez evitó brindar mayores declaraciones a su salida del penal. No obstante, acompañado de su abogado, expresó brevemente: “En su momento voy a declarar. Mi viejita es guerrera”.

Su esposa también celebró la liberación, asegurando que nunca dudó en apoyarlo durante todo el proceso judicial. “Estoy feliz, muy feliz. Él también ha estallado de alegría. Ha sido muy duro, pero nunca lo he abandonado ni lo iba a hacer” , afirmó en declaraciones al mismo programa de espectáculos.

Finalmente, Cecilia Guadalupe confirmó que la libertad de su hijo fue posible tras la revisión de pruebas periciales, las cuales resultaron favorables. “Se hizo justicia, es lo que se quería”, declaró con visible emoción tras salir del Ministerio Público.

¿De qué y por qué fue denunciado el primo de Farfán?

El caso se inició en septiembre de 2024, cuando una joven de 19 años denunció a Martínez Guadalupe por presunto abuso sexual.

Según el testimonio, los hechos habrían ocurrido el 22 de septiembre de ese año, durante una reunión en la casa de Farfán en La Molina.

Días después de la denuncia, el 27 de septiembre, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el primo de la Foquita.