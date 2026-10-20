Miguel Barraza dio tranquilidad a sus seguidores luego de revelar los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió recientemente. El popular ‘Chato’ Barraza, de 77 años, aseguró que los exámenes no detectaron problemas graves y que actualmente se encuentra bien de salud, pese a sus antecedentes médicos.

En declaraciones a Trome, el reconocido humorista explicó que estos controles son necesarios debido a los infartos cerebrales que sufrió anteriormente. Fiel a su característico sentido del humor, incluso se animó a bromear sobre las evaluaciones realizadas por los especialistas.

“Hace unos días me hicieron una resonancia y el resultado no arrojó nada para preocuparse, me han chequeado hasta las deudas (se ríe). No solo me siento bien a mis 77 años, sino que estoy bien”, manifestó el humorista, quien destacó la importancia de continuar con sus chequeos médicos.

Miguel Barraza Barraza debutó oficialmente como comediante en la televisión peruana tras ser descubierto por Augusto Ferrando en 1967. (Foto: Allen Quintana) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Sus declaraciones llegan después de que el programa “Día D” mostrara imágenes del comediante acudiendo a un centro médico. Durante el reportaje, Barraza confesó que había experimentado episodios de inestabilidad física que le provocaban la sensación de perder el equilibrio. “A veces me da como que me quiero caer”, señaló.

Descarta su retiro de los escenarios

El estado de salud del recordado integrante de “Risas y Salsa” también generó preocupación entre sus familiares. Su esposa no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos difíciles que atravesaron. “Yo no quiero que a Miguelito le pase nada. Yo ya lo vi mal”, expresó durante el reportaje.

Cabe recordar que Barraza reveló anteriormente que sufrió tres infartos cerebrales y que padece hipertensión, diabetes y arritmia. Estas condiciones requieren seguimiento médico, aunque el artista aseguró que los resultados de su reciente resonancia no mostraron motivos de preocupación.

Miguelito Barraza se sometió a resonancia tras experimentar mareos.

Finalmente, el humorista descartó abandonar su carrera artística y reafirmó su deseo de continuar entreteniendo al público. “Para nada, yo seguiré haciendo reír al público hasta cuando Dios quiera”, sostuvo, agregando que todavía tiene proyectos pendientes y conserva la energía para seguir trabajando.