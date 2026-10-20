Miguel Barraza, de 77 años, reveló los resultados de su reciente resonancia magnética y descartó retirarse de los escenarios pese a sus antecedentes médicos. (Foto: Captura de YouTube / "DÍA D")
Miguel Barraza, de 77 años, reveló los resultados de su reciente resonancia magnética y descartó retirarse de los escenarios pese a sus antecedentes médicos. (Foto: Captura de YouTube / "DÍA D")
Por Redacción EC

Miguel Barraza dio tranquilidad a sus seguidores luego de revelar los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió recientemente. El popular ‘Chato’ Barraza, de 77 años, aseguró que los exámenes no detectaron problemas graves y que actualmente se encuentra bien de salud, pese a sus antecedentes médicos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.