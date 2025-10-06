El pasado sábado 4 de octubre, la programación nacional presentó un nuevo enfrentamiento por el rating, siendo los programas de América Televisión los que lograron colocarse en los primeros lugares de la medición. El primer lugar quedó para “El Reventonazo de la Chola”.

El programa conducido por Ernesto Pimentel, que se emitió de 8 p.m. a 10 p.m., alcanzó los 11 puntos de rating y se ubicó en el primer lugar de la medición general, seguido por “Los milagros de la rosa Perú”, con 9.6 puntos.

Por si fuera poco, el programa “Esta noche”, también conducido por la ‘Chola Chabuca’, se posicionó en el cuarto lugar con 8.3 puntos de rating, seguido de dos películas que se emitieron por la tarde del 6 de octubre.

Janet Barboza ofreció una sincera entrevista a la Chola Chabuca. (Foto: Instagram)

El programa de Latina, “Yo soy”, alcanzó los 7.1 puntos de rating durante su emisión de 9 p.m. a 11 p.m., logrando posicionarse en el octavo lugar de la lista de medición.

Mientras “El Reventonazo de la Chola” vivió divertidos sketches y trajo consigo a diversos invitados, el programa de Latina vivió una emotiva noche de eliminación, donde los imitadores de Paul McCartney y Emanuel Noir fueron eliminados.

Imitadores de Emanuel Noir y Paul McCartney son eliminados de la competencia. (Foto: Latina)

Cabe resaltar que el programa “El Reventonazo de la Chola” se mantiene firme en el primer lugar del rating desde hace varias semanas y se prevé que prepare un episodio especial que pueda hacer frente al final de temporada de “Yo soy”.