La televisión peruana presenta diversos enfrentamientos entre programas de diversas casas televisoras que comparten el horario. Uno de los más comentados es el que protagonizan “Esto es guerra” y “Eres mi bien”, programa que hace poco cambió su horario. Solo uno fue el más visto de la semana.

Según mediciones, el reality de competencia “Esto es guerra” se mantiene como el programa en vivo más visto, superando los 18 puntos de rating; siendo que el martes pasado registró 18.2 y el miércoles alcanzó 18.8 puntos.

Por su parte, la telenovela “Eres mi bien” de Latina solo alcanzó los 4,8 puntos, pese a que recientemente cambió su horario.

“Estamos contentos con las cifras, eso nos motiva a seguir trabajando para ese gran público que diariamente nos ve y al que queremos seguir entreteniendo. El reto cada día es mayor y seguiremos innovando, teniendo como objetivo seguir superándonos”, señaló Diego Quijano, gerente general de ProTV.

Cabe resaltar que el dominio de “Esto es guerra” en su horario se mantiene firme desde hace varias semanas, ya que superó también el esperado regreso de “Yo soy” de Latina.

“Esto es guerra” continúa presentando la competencia entre equipos con nuevos rostros, quienes compiten al lado de experimentados chicos reality.