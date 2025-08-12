“Esto es guerra” dio inicio a una nueva temporada cargada de sorpresas, las cuales han sido bien recibidas por sus seguidores. Prueba de la gran acogida que ha tenido el reality de competencia es que se mantiene líder de sintonía en su horario.

Por si fuera poco, el reality es el segundo programa más visto de la televisión nacional en el promedio de los espacios más sintonizados de lunes a domingo, con 17,1 puntos.

La directora de contenido, Mariana Ramírez del Villar, comentó que está feliz y orgullosa por mantenerse como firmes líderes.

“Esto es guerra” se mantiene como el programa más visto de la televisión peruana. (Foto: EEG)

“Estoy orgullosa y contenta por los resultados, solo tengo que agradecer al público por su total respaldo al programa. Cada vez que tenemos que competir damos lo mejor y la gente nos devuelve con cariño y sintonía. Destacamos por el alto nivel de producción del equipo y su capacidad de reacción ante la competencia”, señaló la ejecutiva.

Durante la semana pasada, “Esto es guerra” inició una nueva temporada marcada por inesperados ingresos, como el de Mathías Brivio y Gian Piero Díaz en la conducción del reality.

“Nos esforzamos para seguir entreteniendo al público con novedades y lo logramos. Seguimos siendo líderes en nuestra temporada número 13 con este formato internacional que nació en el Perú”, enfatizó Mariana Ramírez del Villar.

“Esto es guerra” ha sorprendido al público con secuencias renovadas e ingresos inesperados que lo han llevado a obtener un promedio semanal de 17,1 puntos; superando a programas como “Yo soy” y “Magaly TV, la firme”.