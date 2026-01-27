El delicado caso de presunta agresión contra Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres sigue generando una serie de controversias en su entorno familiar, lo que ha causado la indignación de muchos. Esta vez, la Fiscalía optó por excluir a Melissa Klug, madre de la víctima, de la investigación contra el integrante de la agrupación salsera ‘Barrio Fino’, luego de denunciarlo por atentar contra su hija. Por su parte, Benji Espinoza, abogado de la empresaria, mostró su disconformidad por esta decisión y mandó un fuerte mensaje a las autoridades. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SOLICITÓ EL ABOGADO DE MELISSA KLUG A LA FISCALÍA?

En una entrevista para Dia D, Benji Espinoza, abogado de Melissa Klug, informó que la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer la excluyó de la investigación que se le imputa a Bryan Torres por presuntamente haber agredido a Sahamara Lobatón, por lo que ahora participa como testigo. De esta manera, el letrado pidió a las autoridades que revisen una vez más el caso y que incluyan a la empresaria debido a los daños colaterales del hecho violento, un criterio respaldado por los estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo, Espinoza presume que el caso podría quedar archivado, siempre que no se desarrolle una correcta y exhaustiva investigación. De hecho, dejó entrever que ve imposible que el padre de las hijas de Samahara se declare culpable, por lo que, según el abogado, la única que estaría en condiciones de identificar tanto a la víctima como al agresor sería Melissa. “Básicamente, dicen que Samahara es la única agraviada y, porque es mayor de edad, tiene su abogado y su mamá no la puede representar. No pedimos representación, pedimos ser parte perjudicada del delito”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE SU MADRE MELISSA KLUG TRAS LAS DECLARACIONES EN CONTRA DE BRYAN TORRES?

En la última edición de Dia D, Melissa Klug se presentó en el set para referirse a la reciente polémica en la que, presuntamente, Bryan Torres habría agredido físicamente a Samahara Lobatón. Durante sus declaraciones, la ‘Blanca de Chucuito’ pidió a las autoridades nacionales que impidan al cantante salir del país, argumentando que no parará hasta ver justicia. Asimismo, mencionó que su hija padece de codependencia emocional y que tiene cierto temor al padre de sus hijas. “Necesita ayuda urgente, y mientras esté con ese sujeto, todos los que quieran ayudarla serán sus enemigos”, dijo Melissa.

Frente a esta situación, a través de la cuenta oficial de ‘La Mana’ en TikTok, se emitió una serie de conversaciones entre aparentemente Samahara y una seguidora, quien le había preguntado sobre sus nuevas polémicas con Bryan y sobre la intervención de su madre. Sin embargo, en vez de recibir una respuesta esperanzadora, la joven influencer no dudó en criticar y cuestionar el rol de mamá de la chalaca. “Ja, ja, ja. No la conoces. Ella vive su mundo, no te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show. ¿Tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están? Ja, ja, ja. ¡Por favor!”, escribió Lobatón.