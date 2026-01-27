Melissa Klug rompe su silencio tras ser excluida de investigación contra Bryan Torres

Melissa Klug reapareció luego de enterarse que la Fiscalía la excluyó de las investigaciones contra Bryan Torres, a quien denunció por la agresión contra Samahara Lobatón. A través de su defensa legal, Klug busca que se le permita dar su declaración.

A través de su defensa legal, Melissa Klug manifestó su preocupación ante esta exclusión y pidió que sea considerada como parte perjudicada del delito cometido por el salsero en contra de su hija.

El abogado Benji Espinoza fue el encargado de expresar el sentir de la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“Básicamente, dicen que Samahara es la única agraviada y, porque es mayor de edad, tiene su abogado y su mamá no la puede representar. No pedimos representación, pedimos ser parte perjudicada del delito”, dijo el letrado.

Melissa Klug junto a su abogado tras ser excluida de investigación contra Bryan Torres.

“Perjudicada es su mamá, que tiene una afectación grave emocional por los hechos de casi ver muerta a su hija”, agregó.

Asimismo, el abogado con autorización de Melissa Klug, indicó que el proceso actual no tendría el resultado esperado, ya que Samahara Lobatón “está en un estado de negación” y podría no colaborar de forma efectiva.

Melissa Klug muy afectada por su hija Samahara

“Samahara está en un estado de negación. Cuando se le ha llamado a declarar, ha guardado silencio. Se le ha solicitado pericia psicológica; no ha pasado hasta ahora. Cuando han llegado a su casa para pedirle información del agresor, no dijo nada”, precisó.