Melissa Klug rompe su silencio tras ser excluida de investigación contra Bryan Torres. (Foto: Captura de video)

Por Redacción EC

Melissa Klug reapareció luego de enterarse que la Fiscalía la excluyó de las investigaciones contra Bryan Torres, a quien denunció por la agresión contra Samahara Lobatón. A través de su defensa legal, Klug busca que se le permita dar su declaración.

