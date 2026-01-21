Melissa Klug ha alzado su voz de protesta ante la reciente difusión de imágenes que evidencian una presunta agresión física contra su hija, Samahara Lobatón. Ante la aparente inacción de la justicia y el temor de que el músico Bryan Torres abandone el territorio nacional para eludir sus responsabilidades, la popular ‘Blanca de Chucuito’ ha solicitado formalmente que las instituciones públicas tomen cartas en el asunto de manera inmediata.

Con un mensaje cargado de indignación, la empresaria aseguró que agotará todas las instancias legales para garantizar la seguridad de su familia. A continuación, te contamos qué expresó la empresaria.

¿CUÁL ES EL PEDIDO URGENTE QUE HACE MELISSA KLUG A LAS AUTORIDADES?

La popular ‘Blanca de Chucuito’ exhortó a que el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía inicien investigaciones sin esperar la denuncia de la víctima, pues considera que existen evidencias suficientes para actuar de inmediato.

En este contexto, Klug manifestó su desconcierto por el hecho de que el salsero continúe con sus actividades artísticas habituales a pesar de las pruebas visuales. “Ha estado el viernes y el sábado cantando de lo más normal. No hay ninguna medida, ninguna detección preliminar”, denunció.

Asimismo, alertó sobre una posible evasión de la justicia: “Lo que yo tengo entendido es que él se quiere ir del país”.

Melissa Klug. (Foto: Captura de video)

¿QUÉ OPINIÓN BRINDÓ MELISSA KLUG SOBRE LA RELACIÓN DE SAMAHARA LOBATÓN CON BRYAN TORRES?

Según la perspectiva de Klug, Samahara Lobatón se encuentra atrapada en un entorno de manipulación y dependencia que le impide reconocer el peligro. La empresaria sostiene que el artista ha logrado distanciar a la joven de su círculo cercano, convirtiendo a cualquier persona que intente socorrerla en un adversario.

“(Samahara) está en un círculo donde solo lo escucha a él. Yo la veo mal, la veo destrozada. Parece que Bryan le quitó toda su fuerza y luz”, detalló, subrayando que su hija se encuentra en un preocupante estado de negación.

¿POR QUÉ MELISSA KLUG CONSIDERA QUE BRYAN TORRES ES UNA AMENAZA PARA SU FAMILIA?

La ‘Blanca de Chucuito’ enfatizó que la conducta del integrante de ‘Barrio Fino’ no es un hecho aislado, sino que responde a un patrón de violencia previo. “Él tiene una denuncia por agresión contra una persona mayor. Bryan es un peligro para toda mujer”, afirmó con contundencia, según recoge el diario La República.

Esta situación ha generado un estado de alerta constante en Klug, quien teme por el futuro de los hijos de Samahara y está decidida a intervenir drásticamente: “No me quedaré de brazos cruzados ni esperaré a sacar en un ataúd a mi hija”.

¿EN QUÉ PROYECTOS SE ENCUENTRA ENFOCADA MELISSA KLUG ACTUALMENTE?

Tras cerrar el capítulo de su relación con Jesús Barco, la popular ‘Blanca de Chucuito’ ha concentrado sus esfuerzos en el crecimiento de sus negocios. Actualmente, se dedica de lleno a su emprendimiento de decoración. En una entrevista a inicios del año, Melissa detalló que esperaba nueva mercadería para su marca “MK Home”, además de continuar su labor en estéticas y campañas publicitarias.