Escuchar
(2 min)
Samahara Lobatón rompe su silencio tras agresión de Bryan Torres y cuestiona al MIMP. (Foto: Captura de video)

Samahara Lobatón rompe su silencio tras agresión de Bryan Torres y cuestiona al MIMP. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Samahara Lobatón rompe su silencio tras agresión de Bryan Torres y cuestiona al MIMP. (Foto: Captura de video)
Samahara Lobatón rompe su silencio tras agresión de Bryan Torres y cuestiona al MIMP. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Samahara Lobatón reapareció frente a cámaras en el programa de YouTube “Sin + que decir” y fue consultada por la denuncia contra Bryan Torres tras la difusión de imágenes en las que el cantante aparece agrediéndola en su hogar.

TE PUEDE INTERESAR

Brunella Torpoco logra sold out en Iquitos durante el 28° aniversario de Explosión
Farándula

Brunella Torpoco logra sold out en Iquitos durante el 28° aniversario de Explosión

Samahara Lobatón rompe su silencio tras agresión de Bryan Torres y cuestiona al MIMP
Farándula

Samahara Lobatón rompe su silencio tras agresión de Bryan Torres y cuestiona al MIMP

Ethel Pozo confirma que volverá a trabajar con Yaco Eskenazi en “La Granja VIP”
Farándula

Ethel Pozo confirma que volverá a trabajar con Yaco Eskenazi en “La Granja VIP”

“Yo soy”: Participante llega desde Chile y sorprende con su imitación de Adele
Farándula

“Yo soy”: Participante llega desde Chile y sorprende con su imitación de Adele