Samahara Lobatón reapareció frente a cámaras en el programa de YouTube “Sin + que decir” y fue consultada por la denuncia contra Bryan Torres tras la difusión de imágenes en las que el cantante aparece agrediéndola en su hogar.

Al respecto, Samahara Lobatón evitó dar detalles del hecho y alegó que la denuncia no fue formulada por ella. Además, resaltó que no puede hablar del tema porque “la investigación está abierta”.

“Esta es una denuncia que no la he formulado yo, no la ha formulado mi abogado y estamos siguiendo el protocolo. Mientras la investigación está abierta nadie puede hablar sobre este tema, en lo que a mi me respecta no me voy a pronunciar del tema”, señaló Lobatón.

Samahara Lobatón rompe su silencio tras agresión de Bryan Torres y cuestiona al MIMP. (Foto: Captura de video)

“No puedo tocar el tema, no puedo hablar. Todo está en la Fiscalía, mi declaración está ahí y este es un tema que se debe manejar herméticamente. No es una denuncia pública para que la gente juzgue, esto tiene que seguir un proceso”, agregó la hija de Melissa Klug.

Samahara cuestiona al MIMP

Asimismo, Samahara Lobatón aprovechó la entrevista en el programa de María Pía Copello para cuestionar la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señalando que se han saltado los protocolos correspondientes en su caso.

“Si decidí venir es porque se están cometiendo irregularidades con el Ministerio de la Mujer… Porque hay cámaras en mi casa que graban la entrada y salida de personas, ellos alegan por un programa de TV cosas y se saltaron todo el protocolo. Ellos tuvieron que hacer una visita a mi hogar, una pericia psicológica, una entrevista con las nanas, con una de mis hijas, se saltaron todo este proceso y se quieren colgar la bandera con mis hijos, y mis hijos no son conejillos de indias para nadie. Aquí no hay una desprotección de mi parte hacia ellos… Mis hijos tienen una casa, luz, agua, una mamá, nanas, un papá, van al colegio, no hay desprotección”, resaltó Lobatón.

“Si ellos realmente están preocupados por mis hijos, sigan el paso a paso. ¿por qué empezar un proceso administrativo por desprotección?... Ellos no alegan nada del video, ponen conflictos y todo el mundo tiene conflictos. Mis hijos no han sido parte de nada, viven en una burbuja”, añadió.

De esta manera, Samahara Lobatón exhortó a las autoridades a que sigan el debido proceso para determinar que no existe abandono ni desprotección de su parte. “Mis hijos están bien cuidados. Invito al ministerio a que entre a mi domicilio”, puntualizó.