Melissa Klug desmiente a la defensa de Bryan Torres: “El video no está editado con IA”

La defensa legal de Bryan Torres argumentó que el video que muestra la agresión del cantante a su pareja, Samahara Lobatón, podría estar editado con inteligencia artificial. Al respecto, Melissa Klug, madre de la influencer, reapareció para desmentir dicha posibilidad.
