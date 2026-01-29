Melissa Klug desmiente a la defensa de Bryan Torres: “El video no está editado con IA”

La defensa legal de Bryan Torres argumentó que el video que muestra la agresión del cantante a su pareja, Samahara Lobatón, podría estar editado con inteligencia artificial. Al respecto, Melissa Klug, madre de la influencer, reapareció para desmentir dicha posibilidad.

El abogado de Bryan Torres aseguró que su patrocinado y la presunta víctima, Samahara Lobatón, no se reconocen en el video donde presuntamente el cantante habría atacado a la hija de Melissa Klug.

En conversación con el diario Trome, Melissa Klug aseguró que las imágenes no están editadas, pues su misma hija le contó que el video original dura 20 minutos.

“Ese video jamás fue editado ni creado por IA, tengo grabada a Samahara cuando me dice que ese video solamente lo tenía su mejor amiga, su abogado, Bryan, ella y la mamá de Bryan. Me dijo que el video duraba como veinte minutos”, señaló la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug junto a su abogado tras ser excluida de investigación contra Bryan Torres.

“Esa rata (Bryan Torres) la tiene manipulada diciendo: ‘Tu mamá es mala, me quiere quitar a mis hijos, meterme preso’. Desgraciado, el abusador, agresor, es él, mala sería si me quedo mirando cómo termina muerta mi hija por su verdugo”, agregó.

Asimismo, Melissa Klug aseguró que pese a quedar fuera de la investigación del caso, ella hará todo lo posible por defender a su hija. “Iré hasta el final. Samahara está enferma y por eso no está viendo por sus ojos, sino los de su verdugo”, precisó.