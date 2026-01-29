Melissa Klug desmiente a la defensa de Bryan Torres: “El video no está editado con IA”

Escuchar
La defensa legal de Bryan Torres argumentó que el video que muestra la agresión del cantante a su pareja, Samahara Lobatón, podría estar editado con inteligencia artificial. Al respecto, Melissa Klug, madre de la influencer, reapareció para desmentir dicha posibilidad.

