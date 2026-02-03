Samahara Lobatón asegura que no tiene ningún conflicto con Bryan Torres: “Estamos bien”

Samahara Lobatón reapareció en una reciente entrevista con el programa digital “Sin + que decir” y pese a que no quiso hablar de la denuncia contra Bryan Torres por agresión, si dijo que mantiene una relación cordial con el salsero y que no tiene ningún conflicto con él.

Durante la conversación con el podcast de María Pía Copello, Samahara Lobatón evitó dar detalles sobre la agresión que sufrió de parte del salsero Bryan Torres, alegando que por recomendación legal no debía tocar el tema.

Sin embargo, al referirse a Bryan Torres, su agresor, Samahara aclaró que mantiene una relación cordial con el salsero y que se lleva “muy bien” con él, ya que no tienen “ningún conflicto”.

“Me llevó muy bien en estos momentos como padres con Bryan, no tengo ningún conflicto con él”, dijo la hija de Melissa Klug en el programa digital.

Samahara Lobatón rompe su silencio tras agresión de Bryan Torres y cuestiona al MIMP. (Foto: Captura de video)

“Él va, está con sus hijos, pasa tiempo con sus hijos y esa es la prioridad, mi prioridad son mis hijos y que ellos no se vean afectados con el cargamontón mediático que está haciendo la prensa”, añadió.

Asimismo, Samahara Lobatón también negó que esté siendo manipulada por Bryan Torres. Según explicó, las decisiones que toma son enteramente su responsabilidad.

De esta manera, Samahara Lobatón ofreció su primera entrevista luego de la difusión de imágenes en las que se le ve siendo agredida por Bryan Torres. Pese a la contundencia de las imágenes, ella ha optado por no denunciar al salsero.