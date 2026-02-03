Escuchar
(2 min)
Samahara Lobatón reaparece en entrevista y niega conflictos con Bryan Torres. (Foto: Instagram)

Samahara Lobatón reaparece en entrevista y niega conflictos con Bryan Torres. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Samahara Lobatón reaparece en entrevista y niega conflictos con Bryan Torres. (Foto: Instagram)
Samahara Lobatón reaparece en entrevista y niega conflictos con Bryan Torres. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Samahara Lobatón reapareció en una reciente entrevista con el programa digital “Sin + que decir” y pese a que no quiso hablar de la denuncia contra Bryan Torres por agresión, si dijo que mantiene una relación cordial con el salsero y que no tiene ningún conflicto con él.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Samahara Lobatón asegura que no tiene ningún conflicto con Bryan Torres: “Estamos bien”
Farándula

Samahara Lobatón asegura que no tiene ningún conflicto con Bryan Torres: “Estamos bien”

Samahara Lobatón reaparece y habla sobre Melissa Klug: “Ella tiene su posición y la respeto”
Farándula

Samahara Lobatón reaparece y habla sobre Melissa Klug: “Ella tiene su posición y la respeto”

Samahara Lobatón desmiente presunta manipulación de Bryan Torres: “Nadie me dice que decir”
Farándula

Samahara Lobatón desmiente presunta manipulación de Bryan Torres: “Nadie me dice que decir”

Brunella Torpoco logra sold out en Iquitos durante el 28° aniversario de Explosión
Farándula

Brunella Torpoco logra sold out en Iquitos durante el 28° aniversario de Explosión