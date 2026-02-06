Samahara Lobatón anuncia que su hijo con Bryan Torres fue internado en UCI

Este viernes, mediante un comunicado en sus redes sociales, la ‘influencer’ peruana Samahara Lobatón anunció que su último hijo, Asael, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La noticia surge luego de que el portal de espectáculos ‘Instarándula’ difundiera imágenes de Lobatón y Torres en una clínica de Lima durante la mañana del jueves 5 de febrero, tras varios días de ausencia en sus plataformas digitales.

Comunicado compartido en su Instagram.

“Desde lo más privado de mi vida y mi corazón quiero comentar esto con todos ustedes, Asael está delicado en UCI, esto está siendo muy fuerte para mí y mi familia. Dios es grande y bueno, yo sé que él levantará a Asael de esa cama”, escribió.

En ese sentido, la creadora de contenido enfatizó que su desaparición de las redes sociales se debe estrictamente al cuidado de sus hijos, dirigiéndose a las marcas con las que trabaja para justificar su pausa.

“Hago este comunicado para que todos puedan tomar en conocimiento ya que llevo días desaparecida (...). Tengo trabajo que cumplir porque este es mi trabajo, pero antes de todo soy madre y hoy mi prioridad es mi hijo. Estaré muy agradecida con todos si lo tienen dentro de sus oraciones”, añadió.

Samahara Lobatón tiene tres hijos: Xianna, fruto de su antigua relación con el barbero Youna Horna, le sigue Ainara, que tuvo con Bryan Torres, su actual novio, quien fue acusado de agredirla, y Asael (también hijo de Torres) su hijo más pequeño, quien lucha por su vida en un hospital.