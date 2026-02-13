Madre de Hugo García celebra el embarazo de Isabella Ladera: “Muchas bendiciones”

Tras meses de silencio, Hugo García e Isabella Ladera confirmaron que se convertirán en padres, generando no solo el impacto de sus seguidores, sino también la alegría en sus familiares y amigos, entre ellos, Fabiola Galmez, madre del exchico ‘reality’.

A través de una publicación conjunta en Instagram, la pareja compartió una fotografía abrazados junto a la ecografía de su futuro bebé, acompañada del mensaje: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”.

Galmez, progenitora del deportista, fue una de las primeras en manifestar su entusiasmo. “Felicidades a los dos y muchas bendiciones, gracias”, escribió en sus redes sociales, reafirmando su apoyo al primer embarazo de su hijo.

Por su parte, Ayrton García, hermano de Hugo, también se sumó a las celebraciones. El joven compartió la imagen de la ecografía en sus historias de Instagram para destacar su nuevo rol familiar.

Madre de Hugo García está emocionada por la pronta llegada de su nieto o nieta.

“Soy tío x3”, publicó el hermano del competidor, precisando que, aunque ya tiene sobrinos, este será el primero por parte de la línea directa de Hugo García.

Isabella, quien ya tiene una hija de una relación previa, ha comenzado a mostrar el avance de su embarazo en redes sociales.

Aunque prefirieron no revelar el tiempo exacto de gestación, ha trascendido que el nacimiento ocurriría entre abril y mayo.

Respecto a los preparativos, Ladera reveló que ya están evaluando nombres. “Tenemos muchos nombres que nos gustan y la decisión es que el que escojamos sirva para niño o para niña”, explicó la modelo.