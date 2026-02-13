Hugo García e Isabella Ladera confirman que se convertirán en padres: “Nuestro”

Luego de varios meses de especulaciones, Hugo García e Isabella Ladera confirmaron que se convertirán en padres. El emotivo anuncio fue revelado en sus redes sociales, donde mostraron la ecografía de su futuro bebé.

A través de una publicación conjunta en sus cuentas oficiales de Instagram, el chico reality y la modelo compartieron una fotografía suya abrazados, mostrando la ecografía de su bebé.

La publicación de los famosos estuvo acompañada de un breve, pero significativo mensaje.

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, escribieron los famosos en su post, el cual ha conseguido miles de likes en tan solo minutos desde su publicación.

Hugo García e Isabella Ladera confirman su embarazo con emotiva publicación. (Foto: Instagram)

Amigos de la pareja se hicieron presente en los comentarios para celebrar la noticia. Ezio Oliva, Mario Hart, Valeria Piazza y más celebraron la noticia.

Como se recuerda, los rumores en torno al embarazo de Isabella Ladera surgieron hace algunos meses, incluso la modelo desestimó dichas afirmaciones mostrando videos de su figura. Ahora, se reveló que solo esperaba el momento adecuado para dar a conocer la noticia.