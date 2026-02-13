Hugo García e Isabella Ladera confirman que se convertirán en padres: “Nuestro”

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Luego de varios meses de especulaciones, Hugo García e Isabella Ladera confirmaron que se convertirán en padres. El emotivo anuncio fue revelado en sus redes sociales, donde mostraron la ecografía de su futuro bebé.
