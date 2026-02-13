José María Barraza rompe su silencio tras polémica entre ‘Tomate’ Barraza y la madre de su hijo

José María Barraza aseguró que no está sorprendido luego que Andrea Muñoz, su expareja y madre de su hijo, contara que tuvo un affaire con Carlos ‘Tomate’ Barraza. Según dijo, siempre conoció “las intenciones de ambos”.

En entrevista con el diario Trome, José María Barraza aseguró que tenía sospechas sobre la relación entre la madre de su hijo y su primo.

“Ahora entienden por qué pedí el ADN (del hijo que tiene con Andrea). Yo lo dije en mis redes, ese señor (Tomate) solo usa al niño para llenarse de mensajes halagadores y saciar su ego, pero nadie me creyó”, aseguró.

José María Barraza / SYSTEM

Asimismo, José María Barraza también se refirió a las comprometedoras conversaciones que mostró Andrea Muñoz en el programa de Magaly Medina, donde habría borrado las respuestas que le daba a ‘Tomate’.

“Eso hacen las personas siniestras, mordió la mano de quien le dio de comer, todo planeado. Lo mismo fue conmigo, solo que ella cuando borraba, yo ya tenía la captura antes pero no puedo enseñar nada porque me denuncia (se ríe)”, precisó.

Andrea Muñoz, expareja de José María Barraza, mostró los chats que tuvo con el primero. (Fuente: ATV)

“Ya es su tema que lo hayan hecho entre ellos, ni me interesa para nada. Vivo tranquilo con mi esposa y mi hijo, sin fregar a nadie. Mejor hablo al final, porque el que ríe último ríe mejor”, agregó.