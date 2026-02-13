José María Barraza rompe su silencio tras polémica entre ‘Tomate’ Barraza y la madre de su hijo

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
José María Barraza aseguró que no está sorprendido luego que Andrea Muñoz, su expareja y madre de su hijo, contara que tuvo un affaire con Carlos ‘Tomate’ Barraza. Según dijo, siempre conoció “las intenciones de ambos”.
TE PUEDE INTERESAR
- Melcochita desmiente que se vaya a quedar a vivir en Estados Unidos: “Tengo contratos pendientes”
- Laura Spoya rompe su silencio tras accidente y confirma que será operada de emergencia
- Laura Spoya se pronuncia tras sufrir accidente vehicular: “Tengo fracturas en dos vértebras”
- Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas de Gonzalo Núñez en programa deportivo
- Mario Irivarren revela detalles de la salud de Laura Spoya: “Está fuera de peligro”
Seguir temas