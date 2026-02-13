Laura Spoya rompe su silencio tras accidente y confirma que será operada de emergencia

Tras el accidente que sufrió Laura Spoya durante la madrugada del jueves 12 de febrero, la conductora ofreció sus primeras declaraciones al programa “Magaly TV, la firme”, donde confirmó que se encuentra en UCI y que tendrá que ser operada.

En conversación vía WhatsApp con un reportero del programa de espectáculos, Laura Spoya confirmó que tendrá que ser operada tras haberse roto dos vértebras en el accidente.

En la misma conversación, Spoya también aprovechó para negar que se haya ido a Barranco de fiesta, tal y como algunas personas especulan en redes sociales.

“Tengo fracturas en dos vértebras, me tienen que operar. La gente se inventa cada cosa, me dan cólera. ¿De dónde inventan que me fui a Barranco?, estoy en UCI por la complejidad de las lesiones y me operan 5 a.m.”, escribió Spoya.

Modelo se comunica con la producción de Magaly Medina y habla tras accidente. (Fuente: ATV)

“Pediré mis cámaras de la casa porque me loquea que inventen así. Y pase todos los procesos, dosaje en la misma clínica (¿Y qué pasó manejando, te dormiste?) Entre muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizá menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé”, agregó.

Finalmente, Laura Spoya se mostró optimista de cara a lo que será su operación este viernes 13 de febrero. Además, aclaró que una vez que se recupere, saldrá al frente para declarar sobre el accidente.

“Lo único que sé es que estoy viva, jod… de la columna, pero viva y no pasó a mayores. La camioneta obvio pérdida total, pero el seguro ya hizo su peritaje seguramente”, precisó.