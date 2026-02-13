Resumen

Laura Spoya rompe su silencio tras accidente y confirma que será operada de emergencia. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Tras el accidente que sufrió Laura Spoya durante la madrugada del jueves 12 de febrero, la conductora ofreció sus primeras declaraciones al programa “Magaly TV, la firme”, donde confirmó que se encuentra en UCI y que tendrá que ser operada.

