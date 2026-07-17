Por Redacción EC

La modelo peruana Laura Spoya respondió a la denuncia presentada por su exmánager Hanna Moncada, afirmando que no ha realizado el pago de la supuesta deuda porque aún no le entrega los contratos, facturas y cotizaciones que sustentarían los montos exigidos.

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