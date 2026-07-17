La modelo peruana Laura Spoya respondió a la denuncia presentada por su exmánager Hanna Moncada, afirmando que no ha realizado el pago de la supuesta deuda porque aún no le entrega los contratos, facturas y cotizaciones que sustentarían los montos exigidos.

El conflicto se hizo público luego de que “Magaly TV, la firme” difundiera una carta notarial donde H & M Corporación Moncada S.A.C reclama a Spoya el pago de US$ 14,240.20 por campañas publicitarias y una penalidad de US$ 2,000 por incumplir un acuerdo de exclusividad.

Ante ello, la exreina de belleza señaló que busca finalizar su relación laboral de manera amistosa, pero precisó que necesita contar con la documentación completa para conocer el detalle de los cobros.

Comunicado de Laura Spoya

“Frente a la constante negativa de la agencia de entregarme esta documentación (pese a ser un pedido legítimo de mi parte), el día 15 de julio de 2026 solicité nuevamente por conducto notarial la entrega de la documentación”, indicó en un comunicado.

Tras ello, aseguró que, una vez recibidos los documentos y verificado el sustento de los montos reclamados, cumplirá con las obligaciones que correspondan, para luego advertir con acciones legales para quienes especulen con versiones que considera incorrectas.

“A la fecha, continúa pendiente por parte de la agencia la entrega de la información que le requerí a fin de liquidar toda obligación pendiente con el sustento debido”, agregó.

Reclamo por accidente vehicular de febrero

A la controversia con su exmánager se suma otro reclamo económico relacionado con el accidente vehicular que Laura Spoya protagonizó el pasado 12 de febrero.

Y es que, la empresa automotriz Derco, propietaria de la camioneta involucrada en el choque, le habría solicitado el pago de un monto superior a US$ 4,000, debido a que el vehículo fue declarado como pérdida total tras el impacto.