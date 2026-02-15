¡Frente al mar! Hugo García e Isabella Ladera comparten las primeras fotografías de su embarazo

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La relación de Hugo García e Isabella Ladera se ha consolidado al punto de confirmar que están en la dulce espera de su primer bebé. A través de románticas fotografías en la playa, la pareja ha celebrado su primer San Valentín juntos.
