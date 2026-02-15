Laura Spoya reaparece tras accidente y confiesa: “He estado a punto de morir”

Laura Spoya reapareció en el programa “Al sexto día” tras la operación a la columna a la que fue sometida luego de sufrir un accidente con su camioneta el pasado 12 de febrero. En la conversación, la conductora de TV habló sobre su estado de salud.

Con voz entrecortada y notables lágrimas, la presentadora de televisión reconoce que si está viva es por un milagro. Además, reveló que no recuerda mucho los detalles sobre el choque.

“No recuerdo el golpe, recuerdo haber agarrado fuerte el timón, pero el golpe lo recuerdo borroso. Gracias a las bolsas que se activaron a tiempo. Si el auto hubiera sido pequeño o no tuviera la tecnología que tiene, me hubiera muerto. La palmera me ha salvado la vida”, dijo.

Laura Spoya reaparece tras accidente y confiesa que estuvo a punto de morir. (Foto: Captura de video)

Asimismo, la exMiss Perú reconoció que su proceso de recuperación será bastante largo, pues su operación ha sido de alta complejidad, ya que se fracturó “la L1, que es la vértebra que conduce los nervios principales”.

“Sí me ha afectado emocionalmente, pero agradecerle a mi familia y amigos que me han escrito porque uno no está libre de sufrir un accidente. He estado a un punto de morir, eso soy consciente, pero al mismo tiempo me toca una recuperación larga. No voy a tener la misma movilidad de antes”, precisó Laura Spoya.

“Recién me han logrado parar, he caminado un poco y era lo que más miedo teníamos, que haya perdido algún tipo de movilidad, pero apunta todo a mejoría. Me han puesto tres clavos distintos, cosas de titanio en la espalda, pero ha sido una cirugía exitosa”, agregó.