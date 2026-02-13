Brian Rullan revela que sus hijos no saben nada del accidente de Laura Spoya

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Laura Spoya se encuentra internada en una clínica local tras sufrir un accidente con su camioneta en la madrugada del jueves 12 de febrero. Al respecto, Brian Rullan, su aún esposo, reveló que no le ha contado nada sobre el hecho a sus hijos.
TE PUEDE INTERESAR
- Laura Spoya será operada de la columna por lesión tras accidente, confirma su madre
- “La están evaluando”: Familia de Laura Spoya informa sobre su estado de salud tras accidente
- Brian Rullán, exesposo de Laura Spoya, se pronuncia tras el accidente de la reina de belleza
- Laura Spoya sufre accidente: Así quedó su camioneta y el lugar donde se impactó | FOTOS
- Laura Spoya fue trasladada a una clínica local tras sufrir aparatoso accidente de tránsito
Seguir temas