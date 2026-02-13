Brian Rullan revela que sus hijos no saben nada del accidente de Laura Spoya

Laura Spoya se encuentra internada en una clínica local tras sufrir un accidente con su camioneta en la madrugada del jueves 12 de febrero. Al respecto, Brian Rullan, su aún esposo, reveló que no le ha contado nada sobre el hecho a sus hijos.

En una reciente entrevista con el programa “Mesa caliente”, Rullan reveló que, junto a Laura Spoya, han decidido mantener su estado bajo reserva y evitar la preocupación de sus hijos.

“Uno tiene que estar ahí siempre (Una situación preocupante, sobre todo porque tienen dos pequeños, al saber de repente que su madre tuvo un accidente, en su cabecita cuántas cosas podrían pasar) No, millones”, declaró Rullan.

Brian Rullan llama en vivo y habla sobre su expareja. (YouTube)

“Por eso no saben nada, así lo estamos manteniendo, no saben nada, ahorita no saben nada y están tranquilos. Saben que su mamá está trabajando y así es como lo hemos manejado”, agregó.

Asimismo, Brian Rullan aseguró que sí se ha comunicado con Laura Spoya por mensajes; sin embargo, evitó dar detalles de su conversación.

Laura Spoya y su esposo Brian Rullan

“Hemos hablado por mensaje, está agitada y preocupada, muchas cosas. Pero al fin del día son temas que debemos mantener privado para ella. Ella está bien y sabemos que la van a operar”, reveló al programa de espectáculos.