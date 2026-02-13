Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Spoya revela detalles del accidente y cuenta qué propició que chocara su auto: “Entré muy mal a esa curva” | Composición: GEC
Laura Spoya revela detalles del accidente y cuenta qué propició que chocara su auto: “Entré muy mal a esa curva” | Composición: GEC
Por Redacción EC

Laura Spoya rompió su silencio luego del aparatoso accidente vehicular que protagonizó en Surco durante la madrugada del jueves 12 de febrero y ofreció su versión sobre lo ocurrido. La conductora explicó cómo se produjo el impacto, negó versiones que circulan en redes sociales y dio detalles sobre su estado de salud tras el fuerte choque.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Laura Spoya revela detalles del accidente y cuenta qué propició que chocara su auto: “Entré muy mal a esa curva”
Farándula

Laura Spoya revela detalles del accidente y cuenta qué propició que chocara su auto: “Entré muy mal a esa curva”

¿Fue una estrategia? Hija del cómico afirma que la “reconciliación” con Monserrat fue para irse a Estados Unidos
Farándula

¿Fue una estrategia? Hija del cómico afirma que la “reconciliación” con Monserrat fue para irse a Estados Unidos

Así fue la sorprendente respuesta de Daniela Darcourt tras el elogio de Carlos Cacho a Yahaira Plasencia: “Soy Yahalover”
Farándula

Así fue la sorprendente respuesta de Daniela Darcourt tras el elogio de Carlos Cacho a Yahaira Plasencia: “Soy Yahalover”

Madre de Laura Spoya rompe el silencio sobre la salud de la conductora: “Necesita una operación”
Farándula

Madre de Laura Spoya rompe el silencio sobre la salud de la conductora: “Necesita una operación”