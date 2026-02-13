Laura Spoya revela detalles del accidente y cuenta qué propició que chocara su auto: “Entré muy mal a esa curva”

Laura Spoya rompió su silencio luego del aparatoso accidente vehicular que protagonizó en Surco durante la madrugada del jueves 12 de febrero y ofreció su versión sobre lo ocurrido. La conductora explicó cómo se produjo el impacto, negó versiones que circulan en redes sociales y dio detalles sobre su estado de salud tras el fuerte choque.

Mientras las imágenes del siniestro generaban debate en televisión y plataformas digitales, la exreina de belleza decidió responder a las especulaciones y aclarar qué sucedió realmente aquella noche. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE DE LAURA SPOYA EN SURCO?

El siniestro se registró alrededor de las 3:30 a.m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con La Encalada. La camioneta que manejaba Spoya terminó empotrada contra la pared de una propiedad privada tras perder el control del vehículo.

De acuerdo con reportes preliminares, el impacto activó las bolsas de aire y dejó la unidad con daños considerables. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para auxiliarla y trasladarla a una clínica cercana, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención inmediata.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA SOBRE CÓMO OCURRIÓ EL CHOQUE?

La conductora de ‘La manada’ explicó que el accidente se produjo por una mala maniobra al ingresar a una curva. Según relató por WhatsApp a reporteros de ‘Magaly TV La Firme’, perdió el control cuando una de las llantas impactó contra el muro, lo que le impidió reaccionar a tiempo.

“Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar”, sostuvo. Además, reflexionó sobre su estado físico al momento del hecho y añadió: “Quizá menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé”. Pese a la gravedad del impacto, resaltó que lo más importante es que sobrevivió. “Lo único que sé es que estoy viva, jo*** de la columna, pero viva y no pasó a mayores”, expresó.

Spoya confirmó que sufrió dos fracturas y que deberá ser intervenida quirúrgicamente, aunque se encuentra fuera de peligro, según informa Infobae.

Modelo se comunica con la producción de Magaly Medina y habla tras accidente. (Fuente: ATV)

¿VENÍA DE UNA CELEBRACIÓN ANTES DEL ACCIDENTE?

Ante los rumores que señalaban que habría estado en locales nocturnos de Barranco y Miraflores, la modelo rechazó tajantemente esa versión. En mensajes enviados al programa ‘Magaly TV, la firme’, afirmó: “Nada, cero. Eso es mentira”.

Detalló que estuvo en una reunión privada y que solo tomó “un brindis”. Asimismo, explicó su recorrido previo al choque. “De la cuadra de Salvador en La Molina me fui a casa de Tef (una amiga) y a mi casa”, indicó. En esta línea, aclaró que se encontraba en pijama porque había llevado a su amiga a su domicilio cerca de las 3:00 a. m. y minutos después regresó para entregarle un objeto.

Molesta por los comentarios en redes sociales, afirmó: “La gente se inventa cada cosa, me da cólera”.

Modelo se comunica con la producción de Magaly Medina y habla tras accidente. (Fuente: ATV)

¿LAURA SPOYA CONDUCÍA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL?

Tras el accidente, la comisaría de Monterrico realizó el dosaje etílico correspondiente, cuyo resultado fue de 0.20 gramos por litro de alcohol en sangre. Esta cifra está por debajo del límite permitido en el Perú para conductores particulares, fijado en 0.50 g/l.

Este resultado fue difundido luego de que la conductora fuera trasladada a una clínica cercana, donde ingresó por emergencia tras el impacto ocurrido en la avenida El Polo.

Laura Spoya, exMiss Perú y reconocida influencer, ha sido hospitalizada tras un grave accidente de tráfico en Surco a las 3:30 a.m. Su camioneta impactó contra una pared, provocando daños significativos. Actualmente está en observación médica para descartar lesiones graves.

¿QUÉ OPINÓ MAGALY MEDINA SOBRE LAS EXPLICACIONES DE LAURA SPOYA?

Magaly Medina se mostró escéptica frente a la versión ofrecida por Spoya y calificó su relato como poco convincente. Durante su programa, expresó: “A mí me parece inverosímil, no me parece creíble”.

Mientras se emitían las imágenes del accidente, cuestionó cómo pudo perder el control del vehículo. “¿Cómo lo pierdes?, ¿estabas dormida?”, comentó en tono crítico.

Además, señaló que no se han mostrado públicamente todos los exámenes practicados tras el siniestro. “Hasta el momento no hemos visto la prueba toxicológica ni la de alcoholemia. Tenemos que creer en su palabra”, afirmó, dejando abierta la discusión sobre lo ocurrido aquella madrugada.