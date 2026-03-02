Resumen

Laura Spoya revela que debe operarse un diente. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

Laura Spoya regresó al programa “Al sexto día” después de sufrir un aparatoso accidente automovilístico. La exreina de belleza se sometió a una delicada operación de la columna; sin embargo, no es la única cirugía que debe realizarse: tiene un diente fracturado.

