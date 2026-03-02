Laura Spoya regresó al programa “Al sexto día” después de sufrir un aparatoso accidente automovilístico. La exreina de belleza se sometió a una delicada operación de la columna; sin embargo, no es la única cirugía que debe realizarse: tiene un diente fracturado.

Según dijo la conductora en el programa “Al sexto día”, no puede operarse el diente fracturado, pese a que sangra demasiado, porque eso implica un descanso médico que prefiere evitar.

“Aún tengo un diente fracturado que sangra porque está fracturado, pero no puedo pasar por dos operaciones tan pronto… Tengo que volver a trabajar porque tengo que mantener mi casa, amigos”, dijo para ‘Al sexto día’.

Laura Spoya revela que aún tiene un diente fracturado tras accidente y le sangra.

Laura Spoya regresó a su programa en Panamericana Televisión usando una faja de titanio, y siguiendo todas las medidas de seguridad para evitar un posible accidente.

“Ya estoy aquí en contra de mi doctor Salazar porque tenía que estar tres meses de descanso, pero necesitaba regresar porque el show debe continuar… Es el primer día que logro no llorar durante el día”, comentó.

La conductora se mostró feliz por su regreso al programa “Al sexto día”, donde se reencontró con todo su equipo de trabajo. Además, confesó que no podía permanecer más días en su casa.