Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Laura Spoya regresó al programa “Al sexto día” después de sufrir un aparatoso accidente automovilístico. La exreina de belleza se sometió a una delicada operación de la columna; sin embargo, no es la única cirugía que debe realizarse: tiene un diente fracturado.
