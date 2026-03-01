Laura Spoya, uno de los personajes más carismáticos y queridos por el público, atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida personal, luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en la madrugada del pasado 12 de febrero. Sin embargo, pese al siniestro originado, lo que más llamó la atención de los medios de comunicación y los internautas fue la aparición de un misterioso hombre retirando diversos objetos del auto en medio de la presencia de los bomberos y la policía. Tras la difusión de las imágenes, la conductora de televisión aprovechó para pronunciarse sobre su retorno a la pantalla chica y acerca del joven que retiró sus pertenencias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA SOBRE EL JOVEN QUE RETIRÓ SUS COSAS DEL AUTO TRAS EL ACCIDENTE?

En la última edición de ‘Al sexto día’, Laura Spoya, conductora del espacio, sorprendió a más de uno con su retorno al programa luego del trágico accidente de tránsito que sufrió el pasado 12 de febrero en Surco. Durante su intervención, la modelo peruana contó al público que utilizará faja de titanio durante tres meses debido a la operación a la que se sometió por la fractura a la vértebra. Sin embargo, también se pronunció sobre el joven, quien ha sido identificado por los medios como Sebastián Gálvez, de haber retirado diversos objetos que se encontraban en el interior del vehículo en presencia de las autoridades policiales.

De esta manera, en medio de las especulaciones por conocer más sobre el vínculo que tiene con este hombre, Spoya fue enfática al señalar que no brindará ninguna información sobre el joven que aparece en los videos, pues se trata de un asunto de su vida privada. “Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más. Yo no tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente”, dijo.

LAURA SPOYA REAPARECE CON SUS HIJOS EN LAS REDES SOCIALES TRAS EL ACCIDENTE

El pasado 12 de febrero, alrededor de las 3:30 a m., Laura Spoya sufrió un trágico accidente al perder el control de su camioneta negra, originando que impacte con un muro en el distrito de Surco. Debido a la intensidad del choque, la exreina de belleza sufrió la fractura de dos de sus vértebras y politraumatismo, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. A pesar de las diversas hipótesis y cuestionamientos en las redes sociales que se originó a raíz de la colisión, la conductora del podcast ‘La Manada’ parece restarle importancia a las especulaciones, pues reapareció en sus plataformas oficiales para publicar una tierna imagen junto a sus hijos.

Mediante sus historias publicadas en Instagram, la modelo mostró que en estos momentos complicados lo más importante para ella es su familia, a quienes consideró como su principal apoyo y medicina. En la imagen se puede ver a su último hijo de espaldas, en lo que parece ser la habitación de la conductora de televisión: “Mi curita al corazón”, escribió junto a la fotografía, desde la comodidad y tranquilidad de su hogar tras haber sido dada de alta. Así, la reaparición de Spoya en las redes sociales, acompañada de sus pequeños, representa para ella una gran dosis de aliento y soporte emocional en su proceso de recuperación.