Por Redacción EC

Laura Spoya, uno de los personajes más carismáticos y queridos por el público, atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida personal, luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en la madrugada del pasado 12 de febrero. Sin embargo, pese al siniestro originado, lo que más llamó la atención de los medios de comunicación y los internautas fue la aparición de un misterioso hombre retirando diversos objetos del auto en medio de la presencia de los bomberos y la policía. Tras la difusión de las imágenes, la conductora de televisión aprovechó para pronunciarse sobre su retorno a la pantalla chica y acerca del joven que retiró sus pertenencias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.