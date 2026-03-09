Resumen

Laura Spoya se presentó en el programa “Doctores de Guardia” y contó detalles de su accidente automovilístico. (Foto: GV Producciones)
Por Redacción EC

La modelo y conductora Laura Spoya fue una de las invitadas del nuevo programa de salud “Doctores de Guardia”, donde contó detalles del accidente vehicular que sufrió el pasado 12 de febrero, y confesó cómo ese episodio trágico cambió su manera de ver la vida.

