La modelo y conductora Laura Spoya fue una de las invitadas del nuevo programa de salud “Doctores de Guardia”, donde contó detalles del accidente vehicular que sufrió el pasado 12 de febrero, y confesó cómo ese episodio trágico cambió su manera de ver la vida.

El programa de salud tuvo como invitada especial a Laura Spoya, quien compartió un testimonio muy personal tras sufrir un accidente automovilístico en el mes de febrero. Además, reveló que el impacto le provocó una delicada lesión en la columna que pudo tener consecuencias mucho más graves.

“Tenía una fractura en la vértebra, a un milímetro de dejarme inválida. Si hubiese sido un milímetro más, no hubiese podido caminar. Ha sido el milímetro que ha cambiado mi vida”, contó.

Laura también explicó que la experiencia se convirtió en una fuerte lección personal y espiritual. “Dios me mandó una señal de, a veces, parar. Ha sido una lección de fe, de desarrollar mi paciencia… también pasé por psiquiatría y psicología”, señaló.

Durante la conversación, la exreina de belleza contó que el accidente tuvo un impacto en su vida familiar y profesional. “Las personas que tienen hijos y son cabezas de hogar lo entienden. Lamentablemente uno no puede parar y para mí, mientras me explicaban la complejidad de mi lesión, lo único que pensaba era: ¿Cuántos días voy a estar acá? Necesito regresar a trabajar”, relató.

Por otro lado, Laura explicó como tuvo que afrontar la exposición mediática y las diversas especulaciones que se generaron tras enterarse de su accidente en la vía pública. “Se inventaron ochenta mil historias de lo que sucedió y no sucedió y eso afectó mi salud emocional. Me llené de ira, de odio, de sentimientos encontrados”, dijo

Laura Spoya reaparece con corsé tras sensible operación de columna. (Foto: @lamanadaoficial.pe)

Otro episodio que recordó fue la relación con su padre: “Yo me alejé de mi papá por temas personales, por diferencias. No lo veía hace más de un año y cuando pasó el accidente fue una de las primeras personas en llegar. Lo único que me dijo fue: ‘Te quiero mucho, estoy aquí’”, expresó.

Pese a la magnitud que resultó ser su accidente, la conductora decidió retomar a sus actividades y continuar con su vida. En el programa no solo compartió su historia, sino también dejó un mensaje de reflexión, fortaleza y reconciliación.