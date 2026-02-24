Tras el buen desempeño que tuvo “Dr. TV” en la televisión local, llega una nueva apuesta enfocada en salud. “Doctores de Guardia” se estrenará este lunes 9 de marzo por Panamericana Televisión, con un formato que combinará orientación médica, participación del público y explicaciones en lenguaje sencillo.
El programa estará conducido por el doctor Sebastián Arrieta y contará con la participación de la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro, quienes abordarán distintos temas vinculados al bienestar físico y emocional.
Con público en estudio, el espacio plantea una dinámica de consulta directa: preguntas reales de la audiencia y respuestas de especialistas, con el objetivo de resolver dudas frecuentes y acercar información útil a los hogares.
“En tiempos como estos, la salud no puede sentirse complicada ni lejana. Esperamos que ‘Doctores de Guardia’ acerque al médico a casa, que sea la ayuda que millones de personas están necesitando”, señaló Gisela Valcárcel al presentar el proyecto producido por GV Producciones.
El dato
“Doctores de Guardia” irá en señal abierta desde este lunes 9 de marzo.