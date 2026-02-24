Tras el buen desempeño que tuvo “Dr. TV” en la televisión local, llega una nueva apuesta enfocada en salud. “Doctores de Guardia” se estrenará este lunes 9 de marzo por Panamericana Televisión, con un formato que combinará orientación médica, participación del público y explicaciones en lenguaje sencillo.

El programa estará conducido por el doctor Sebastián Arrieta y contará con la participación de la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro, quienes abordarán distintos temas vinculados al bienestar físico y emocional.

Con público en estudio, el espacio plantea una dinámica de consulta directa: preguntas reales de la audiencia y respuestas de especialistas, con el objetivo de resolver dudas frecuentes y acercar información útil a los hogares.

“En tiempos como estos, la salud no puede sentirse complicada ni lejana. Esperamos que ‘Doctores de Guardia’ acerque al médico a casa, que sea la ayuda que millones de personas están necesitando”, señaló Gisela Valcárcel al presentar el proyecto producido por GV Producciones.