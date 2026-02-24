Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El programa estará conducido por el doctor Sebastián Arrieta y contará con la participación de la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro. (Foto: Difusión)
El programa estará conducido por el doctor Sebastián Arrieta y contará con la participación de la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Tras el buen desempeño que tuvo “Dr. TV” en la televisión local, llega una nueva apuesta enfocada en salud. “Doctores de Guardia” se estrenará este lunes 9 de marzo por Panamericana Televisión, con un formato que combinará orientación médica, participación del público y explicaciones en lenguaje sencillo.