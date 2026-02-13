Resumen

Madre de Laura Spoya rompe el silencio sobre la salud de la conductora: “Necesita una operación” | Composición EC: Latina / @lauraspoya
La salud de Laura Spoya ha generado gran preocupación entre sus seguidores luego del accidente de tránsito que sufrió en Surco durante la madrugada del jueves 12 de febrero. Tras varias horas de incertidumbre, su madre decidió pronunciarse públicamente para actualizar el estado de la exreina de belleza y aclarar las versiones que circulaban en torno al hecho.

