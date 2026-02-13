Madre de Laura Spoya rompe el silencio sobre la salud de la conductora: “Necesita una operación”

La salud de Laura Spoya ha generado gran preocupación entre sus seguidores luego del accidente de tránsito que sufrió en Surco durante la madrugada del jueves 12 de febrero. Tras varias horas de incertidumbre, su madre decidió pronunciarse públicamente para actualizar el estado de la exreina de belleza y aclarar las versiones que circulaban en torno al hecho.

Mientras la conductora permanece internada en una clínica local, las nuevas revelaciones apuntan a que deberá pasar por el quirófano debido a complicaciones en la columna. Las declaraciones también abordan el resultado del dosaje etílico y las investigaciones en curso. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO LA MADRE DE LAURA SPOYA?

July Solano Medina confirmó que su hija se encuentra estable, aunque con intensos dolores producto del fuerte impacto. Detalló que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que los médicos han recomendado una intervención quirúrgica por afectaciones en una de sus vértebras.

“Sí, está en UCI. Está adolorida. Necesita una operación por un problema en la vértebra, pero está estable”, expresó, dejando en claro que, pese a la gravedad del accidente, la conductora se mantiene fuera de peligro inmediato. Con estas palabras, buscó tranquilizar a quienes siguen de cerca la evolución de la presentadora, según informa el diario La República.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE DE LAURA SPOYA EN SURCO?

El siniestro se registró alrededor de las 3:30 a.m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con La Encalada. La camioneta que manejaba Spoya terminó empotrada contra la pared de una propiedad privada tras perder el control del vehículo.

De acuerdo con reportes preliminares, el impacto activó las bolsas de aire y dejó la unidad con daños considerables. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para auxiliarla y trasladarla a una clínica cercana, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención inmediata.

¿LAURA SPOYA CONDUCÍA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL?

Tras el accidente, la comisaría de Monterrico realizó el dosaje etílico correspondiente, cuyo resultado fue de 0.20 gramos por litro de alcohol en sangre. Esta cifra está por debajo del límite permitido en el Perú para conductores particulares, fijado en 0.50 g/l.

Frente a las especulaciones, la madre de Spoya negó tajantemente cualquier irregularidad. “Se presume, todo se presume, pero nada que ver. Obviamente hay un parte policial, entonces investiguen pues”, manifestó, exhortando a que se respete la información oficial y el proceso de investigación.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA OPERACIÓN DE LAURA SPOYA Y LAS VISITAS EN LA CLÍNICA?

Según reveló el conductor Rodrigo González en el programa “Amor y Fuego”, ya existiría autorización médica para intervenirla quirúrgicamente por la lesión en la columna. “Es la información que viene corriendo aquí también, que ya hay una aprobación para que sea intervenida por el tema de las vértebras”, comentó, citando lo informado por un reportero de Willax Televisión.

En paralelo, las cámaras captaron el ingreso del ‘Chino’ Take y de Abner Robles a la clínica San Pedro, donde la Miss Perú 2025 permanece hospitalizada. Ambos evitaron brindar declaraciones a la prensa.