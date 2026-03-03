La vida del exchico reality que empezara a resaltar precisamente por su participación en “Esto Es Guerra” (EEG) de Perú, hoy llama la atención de medios vinculados a la farándula tras confirmarse el embarazo de Isabella Ladera, su pareja desde fines de 2025. El vínculo sentimental entre Hugo García y la influencer venezolana, ha sido revelado mediante unas redes sociales que ahora también sirven para dar a conocer las confesiones del futuro padre, y entorno a la serie de síntomas experimentados como consecuencia de dicho proceso de gestación.

DE ESTA FORMA VIVE HUGO GARCÍA EL EMBARAZO DE ISABELLA LADERA REVELANDO SENTIR HASTA SÍNTOMAS

Próximo a cumplir los 33 años, Hugo García debe estar experimentando los instantes más felices de su vida pese a los cuestionamientos, y es que tras revelarse el avanzado estado de gestación de Isabella Ladera, no ha dudado en hacer evidente su emoción hasta incluso confesando sentir síntomas propios de dicho proceso.

A través de redes sociales, y más puntualmente historias compartidas desde Instagram, el exchico reality originario de Perú viene difundiendo imágenes entorno al tan mediático embarazo de la influencer venezolana, y también respondiendo preguntas cuyas respuestas terminan llamando la atención de medios.

“Demasiado sueño, antojos de comida que nunca me provocaban, dulces, cambios emocionales (sobre todo, llorón y más)”, le contestó Hugo García a un internauta que de manera puntual le consultó si ya había tenido algún síntoma, porque “dicen que a algunos hombres también les pasa”.

Entorno a la etapa de gestación de Isabella Ladera, el exintegrante de EEG reveló que “más de los que se imaginan”, hoy experimenta reacciones diversas, y ello en medio de las críticas recibidas por un tiempo de embarazo recientemente revelado.

¿ISABELLA LADERA DESEA QUE SU PARTO SEA NATURAL? ESTO REVELA LA PAREJA DE HUGO GARCÍA

Iniciado el 2026, la noticia sobre el embarazo de Isabella Ladera ha generado gran repercusión, y un revuelo generado por quienes critican hasta la paternidad de Hugo García.

A propósito de este hecho en particular, hoy se conoce que la influencer venezolana cuenta con 20 semanas de gestación, es decir, alrededor de 5 meses, y respondiéndole también a seguidores mediante Instagram, revela que le gustaría evitar la cesárea para dar a luz a su segundo hijo.

“Parto natural sin epidural”, contestó una Isabella Ladera que colocando emoji de rezo refleja claramente su deseo de evadir la tradicional intervención quirúrgica, y terminar gestando al o la primogénito de Hugo García sin anestesia de por medio.