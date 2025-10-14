El cantautor Ralph Armon se aventura en una fusión fresca y original que mezcla los sintetizadores de nuestra música chicha con la cumbia urbana. Gracias al éxito de “Nació el Amor”, una colaboración junto a los artistas argentinos Jhon & Demian y Serkiel, Ralph Armon decidió presentar su versión oficial del tema, reafirmando su versatilidad artística.

La canción no solo ha sido bien recibida por el público, sino que también se ha viralizado en redes sociales, acumulando más de 12,000 trends en TikTok en solo un mes desde su lanzamiento.

Este nuevo sencillo marca el inicio de una etapa innovadora en la carrera del artista. “Si por mi fuera” y “Bikini” son los temas del cantautor que han estado sonando en diferentes producciones nacionales, tales como la más exitosa serie nacional “Al Fondo Hay Sitio”, “Los Otros Concha” y “Néctar”.

Cabe destacar que “Ay mi corazón” suena actualmente en “Al fondo hay sitio” como tema de Jimmy Gonzales y Alessia Montalván.

En el 2023, destacó al lanzar junto a Erick Elera el tema “Bikini”, canción oficial del verano para la popular serie “Al Fondo Hay Sitio”, transmitida por América Televisión.

Con una carrera que ha dado un giro de 360° en los últimos años, Ralph Armon demuestra que su creatividad no tiene límites. Su habilidad para conectar con el público, tanto a través de la televisión como de las plataformas digitales, lo posiciona como una figura emergente y prometedora.