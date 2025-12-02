Diego Carlos Seyfarth, actor de producciones como “No me digas solterona” , “Te volveré a encontrar” y “ VBQ” regresó al Perú tras una destacada trayectoria en Alemania, donde asumió un papel antagónico principal en la televisión alemana de la serie “Unter uns” (“Entre Nos”) durante casi cuatro años.

Su interpretación del personaje David Junker en “Unter uns” obtuvo el reconocimiento en el ámbito televisivo alemán a lo largo de los años.

La complejidad y profundidad de su actuación han resonado tanto en el público como en la crítica, consolidando su estatus como una figura destacada de la ficción alemána.

“Ser el primer actor peruano en desempeñar un papel antagónico principal en la televisión alemana por tanto tiempo ha sido un honor y un desafío que he abrazado con pasión”, afirma Seyfarth. “Ahora, regreso a Perú con nuevas experiencias y una visión renovada, listo para seguir creciendo como artista”

Diego empezó su carrera actoral en Alemania luego de egresarse con Maestría en Artes Escénicas en La Universidad de Artes “Alanus Hochschule” en la ciudad de Bonn. Fue varios años miembro oficial del elenco del “Teatro Nacional de Bautzen “ en Sajonia participando en grandes montajes teatrales, así como en diversos formatos de la ficción de dicho país.