En marzo de 2025, Camila Rodríguez se convirtió en tendencia tras compartir el podcast “Un Tal Fredo” todo lo que vivió durante su matrimonio con el cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, de quien se separó a mediados de 2024, luego de descubrir que le era infiel con la modelo Isabella Ladera. Si bien, le dolió la traición y llegó hasta los tribunales con su expareja, ella supo reponerse y seguir adelante. Si aún no sabes quién es, no te preocupes que a continuación te presento detalles sobre esta joven.
¿QUIÉN ES CAMILA RODRÍGUEZ?
Camila Rodríguez, más conocida en redes sociales como Cara, es una influencer cuyas publicaciones desde 2019 han tenido gran cantidad de reproducciones. Los clips que sube son de su vida cotidiana, la amistad y humor ligero.
Estudió comunicación social y durante su época universitaria conoció a Beéle, según El Universal de Colombia.
Inició una relación con el cantante en 2019, año en el que la joven comenzó su camino en la música como su corista y después pasó a convertirse en su road manager. Se casó el 3 de julio de 2021 y fruto de su amor tiene dos hijos: Ethan Kai, nacido el 10 de junio de 2021, y Paolo Kai, quien llegó a este mundo el 14 de septiembre de 2023. Su unión llegó a su fin a mediados de 2024 en medio de la controversia, pues Cara acusó a su esposo de serle infiel con la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera.
Rodríguez fue demandada por Beéle por violencia física, psicológica y económica durante la relación de ambos. Ella contraatacó y también los acusó de violencia e incluso puso una orden de alejamiento, pero al no presentar las pruebas suficientes, la justicia ordenó que tomara terapia psicológica.
A pesar de lo mal que acabó su matrimonio, Cara volvió a encontrar el amor en brazos del productor musical Jake Castro, quien trabaja con Karol G. ambos disfrutan de su relación y ya han viajado a diversos países.
La joven madre es muy activa en sus redes sociales, solamente en Instagram tiene casi dos millones de seguidores, quienes le envían mensajes positivos y respaldan.
DATOS PERSONALES DE CAMILA RODRÍGUEZ
- Nombre completo: Camila Rodríguez
- Lugar de nacimiento: Colombia
- Nacionalidad: Colombiana
- Cumpleaños: 25 de marzo
- Año de nacimiento: 1998
- Edad: 27 años
- Instagram: @caraoficial_
