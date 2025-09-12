En los últimos días, un escándalo ha llamado la atención de la prensa internacional y redes sociales tras la filtración de un video íntimo de Isabella Ladera y Beéle. Esta polémica noticia ha levantando una ola de solidaridad y apoyo a ambos artistas, debido a estos difíciles momentos que atraviesan. De hecho, tanto la venezolana como el colombiano, han utilizado sus redes sociales para pronunciarse sobre este controversial video privado. Sin embargo, los seguidores se han preguntado por la identidad de la influencer, quien recientemente se ha visto envuelta en una situación que la ha perjudicado. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉN ES LA INFLUENCER ISABELLA LADERA?

Luego del video íntimo filtrado en las redes sociales de Isabella Ladera junto a Beéle, los seguidores en las redes sociales se han cuestionado sobre la identidad de ella. Se trata de una influencer nacida el 23 de agosto de 1999 en el estado Anzoátegui, Venezuela. Desde muy pequeña tuvo mucha pasión por el deporte, especialmente por el tenis; sin embargo, dejó de lado esta actividad junto a sus estudios universitarios para dedicarse a su rol como madre. De hecho, este giro la impulsó a incursionar en el mundo digital, donde desarrolló un perfil centrado en mensajes de familia, desarrollo personal y superación.

Gracias a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones en TikTok, la venezolana ha participado con grandes marcas internaciones, como The Latin Recording Academyy, así como formó parte de videoclips con artistas como Jay Wheeler, Christian Nodal, Myke Towers, Danny Ocean y Anuel AA. Por otro lado, en cuanto a su vida sentimental no ha sido ajena a escándalos, pues, durante 2024 mantuvo una relación con el cantante colombiano Beéle. Asimismo, en los últimos meses ha sido vinculada con figuras mediáticas, como el seleccionado brasileño Vinícius Jr., quien fue visto junto a Isabella en un restaurante en Miami. Además, estuvo en el ojo público por su cercanía reciente con el peruano Hugo García, donde ambos comparten momentos y viajes.

¿QUÉ DIJO ISABELLA LADERA SOBRE LA FILTRACIÓN DEL VIDEO ÍNTIMO?

Tras la difusión del polémico video, Isabella Ladera anunció que tomará acciones legales por la publicación no autorizada del material de aproximadamente seis minutos, en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle. A través de una publicación compartida por su equipo legal Sonus, se conoció que esta medida tiene como objetivo identificar al principal responsable. Asimismo, la influencer venezolana reveló que desde el pasado 9 de julio había sido alertada sobre una posible filtración del video, por lo que optó por comentárselo a su familia acerca de esta terrible situación personal antes de que fuera revelado públicamente.