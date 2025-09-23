El reconocido actor peruano Hernán Romero falleció a los 83 años. La noticia fue confirmada por su hija Patricia Romero Figueroa, fruto de su relación con Martha Figueroa, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Queridxs mixs, con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre (Hernán Romero) nos ha dejado”, escribió al inicio de su publicación.

“Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue. En cuanto tenga los detalles para que podamos despedirlo juntos, lo comunico por este medio. Se les quiere”, agregó en su post.

Hija de Hernán Romero confirmó su deceso con un emotivo post en Instagram. (Foto: IG)

Como era de esperarse, la noticia impactó a los seguidores del recordado actor de telenovelas como “Simplemente María” y “Gorrión”, quienes se sumaron a los mensajes de condolencia a la familia.

Sobre Hernán Romero

El actor peruano Hernán Romero, considerado una de las figuras más importantes de la actuación en el país, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Fundador del Teatro de la Universidad Católica (TUC), participó en emblemáticas telenovelas como “Simplemente María”, “Gorrión” y “Cosas del Amor”, así como en películas icónicas como “La muralla verde”, “No se lo digas a nadie” y “El bien esquivo”.

A lo largo de su carrera, Romero recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el homenaje del Festival de Cine de Lima 2023 y la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura otorgada por el Ministerio de Cultura. Estos premios resaltan su aporte invaluable al desarrollo del arte escénico y audiovisual en el Perú.

Hernán Romero recibió un merecido homenaje en el Festival de cine de Lima 2023. (Foto: IG)

Hace algunos años, Romero enfrentó un complicado momento de salud tras sufrir una lesión en la columna que afectó su movilidad e impidió que participara en la obra “Eutanasia”.