“El Reventonazo de la Chola” cerró el año consolidándose como el programa más visto de los fines de semana, tras registrar 11.1 puntos de rating en su más reciente emisión. La cifra le permitió imponerse con holgura frente a sus principales competidores en la franja sabatina.

De acuerdo con los datos de audiencia, el espacio conducido por la Chola Chabuca superó a “Yo Soy”, que alcanzó 7.5 puntos, mientras que “JB en ATV” se despidió de la temporada con 3.8 puntos, confirmando el liderazgo del programa de América Televisión.

“Me siento abrumada, pero muy feliz por la confianza que me brinda la gente. Su apoyo es un gran impulso para seguir haciendo cosas mejores en el 2026”, expresó la Chola Chabuca.

Conductor lideró el rating.

En paralelo a este cierre exitoso en televisión, la Chola Chabuca anunció que ya se encuentra lista para recibir el Año Nuevo con una gran celebración junto a su público. El evento se realizará este 31 de diciembre en la Explanada de Plaza Norte.

Bajo el nombre de El Reventonazo de Año Nuevo, la fiesta contará con la participación de La Bella Luz y Son del Duke, dos de las orquestas más populares del momento. “Será la gran fiesta para darle la bienvenida al 2026”, señaló la conductora, quien recordó que las entradas están disponibles en Vaope.com.

Además, América Televisión emitirá un especial de Año Nuevo este 31 de diciembre a las 10 p.m., con la presencia de todo el elenco del programa y artistas invitados como Marisol y la Magia del Norte, La Primerísima, Combinación de La Habana, Amarante, Yarita Lizeth, Toño Centella, entre otros.