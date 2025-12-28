La Chola Chabuca celebrará la llegada del 2026 con una gran fiesta musical este 31 de diciembre en la Explanada de Plaza Norte, Independencia. Para conmemorar el éxito de “El Reventonazo” y “Esta noche”, Ernesto Pimentel ofrecerá un show junto a La Bella Luz y Son del Duke.

“Estoy feliz de anunciar que ‘El Reventonazo de Año Nuevo’ va a ser la gran fiesta para recibir el 2026 recargados de energía junto a las dos orquestas del momento: La Bella Luz y Son del Duke, que se han convertido en las favoritas del público peruano. Y las entradas las encuentran en Vaope.com”, dijo la Chola Chabuca.

Además, aseguró que esta celebración será muy importante, ya que será la forma de agradecer a los televidentes su apoyo durante el 2025.

Chola Chabuca recibirá el Año Nuevo en concierto con La Bella Luz y Son del Duke. (Foto: Instagram)

“Va a ser una gran celebración para agradecer a los millones de personas que todos los fines de semana nos respaldan con su sintonía, y que lo vienen haciendo desde hace más de 18 años en el horario estelar de la televisión nacional”, precisó.

Por otro lado, el colorido personaje comentó que ya viene alistando sus cábalas para recibir el 2026, pues no solo lucirá sus prendas amarillas; sino que comerá las tradicionales doce uvas y brindará con una copa para la prosperidad.

“Hay que prepararnos para recibir de la mejor manera el Año Nuevo, con las cábalas para la prosperidad, el amor y la salud. También luciendo nuestras prendas amarillas y bailar toda la noche con dos grandes orquestas como son La Bella Luz y Son del Duke, que han conquistado a todo el país”, finalizó.