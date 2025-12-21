Los Toribianitos celebran 54 años con concierto navideño en San Miguel

Como todo los meses de diciembre desde hace 54 años, el Coro Los Toribianitos vuelve a oirse no solo en los centros comerciales, eventos de Navidad, canales de televisión, publicidad de marcas y sobre todo lo más importante en los hogares de millones de peruanos. Los Toribianitos no necesitan demasiadas presentaciones.

Desde hace 54 años, este coro infantil ha acompañado la vida musical del país con una constancia poco común, atravesando generaciones, cambios de época y escenarios distintos, pero siempre con la misma esencia: voces jóvenes que cantan con disciplina y emoción.Este lunes 22 de diciembre, el coro ofrecerá una nueva presentación en el Colegio Peruano Chino Juan XXIII, ubicado en el distrito de San Miguel, en un concierto programado para las 6:30 p.m. Será una oportunidad para reencontrarse con una tradición que, lejos de agotarse con el tiempo, se renueva cada año.

Quien escribe estas líneas fue parte de Los Toribianitos en una etapa temprana de su vida durante cinco años, cuando todavía era —como tantos otros— un niño lleno de ilusión y disciplina aprendida a fuerza de ensayo.

Desde ese lugar, solo quedan palabras de agradecimiento por lo que significó integrar el coro, no solo en lo musical, sino en la formación personal que deja huella con el paso de los años.

En ese proceso fue clave la conducción del director, monseñor Óscar Aquino Pérez, figura central en la historia del coro. Su rigor, su paciencia y su visión formativa marcaron a generaciones enteras de niños que aprendieron a escuchar, a respetar al otro y a entender la música como un trabajo colectivo.

A lo largo de más de cinco décadas, Los Toribianitos se han consolidado como una verdadera escuela de formación artística y humana. Por sus filas han pasado niños que hoy son adultos y que recuerdan el coro no solo como un espacio de canto, sino como una experiencia que ayudó a moldear carácter, sensibilidad y compromiso.

El concierto de este 22 de diciembre se inscribe, además, en el contexto de las celebraciones de fin de año, un momento especialmente simbólico para una agrupación que ha hecho de la música coral un vehículo de memoria y encuentro.La cita es clara: lunes 22, 6:30 p.m., en San Miguel.

Los Toribianitos siguen cantando. Y quienes alguna vez estuvieron ahí saben que esa voz no se apaga con el tiempo. La entrada está 30 soles y la pueden solicitar al 922191472 o al IG de los Toribianitos.