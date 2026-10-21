Los Billboard Latin Music Awards 2026 reunirán a reconocidos artistas de la música latina el próximo jueves 22 de octubre en Miami, Estados Unidos. Billboard y Telemundo anunciaron la participación de Wisin e Ivy Queen, quienes se incorporan a la lista de actuaciones de la ceremonia, que será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock.

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Entre los artistas que también actuarán en la gala figuran Elvis Crespo, Erick Brian, Ha*Ash, Jessi Uribe, La Nueva Ola de la Cumbia, Nanpa Básico, Nella, Paola Jara, Pututi & Nesty, SANTOS BRAVOS y Tony Dize.

La ceremonia será conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza y se realizará en el James L. Knight Center, en Miami. El evento coincide con la Semana Billboard de la Música Latina, programada del 19 al 21 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach.

¿Quiénes actuarán en los Billboard Latin Music Awards 2026?

La lista de artistas anunciados incluye a Carlos Rivera, Chuyin, Elvis Crespo, Erick Brian, Ha*Ash, Ivy Queen, Jessi Uribe, Kapo, La Nueva Ola de la Cumbia, Manuel Turizo, Melymel, Nanpa Básico, Nella, Ozuna, Pablo Alborán, Paola Jara, Pututi & Nesty, RIZA, SANTOS BRAVOS, Tito Double P, Tony Dize, Víctor Manuelle, Wisin, Xavi y Yahritza y Su Esencia.

La gala reunirá a intérpretes de distintos géneros de la música latina, con actuaciones de artistas urbanos, pop y regionales mexicanos.

¿Quiénes serán los presentadores?

La organización también anunció a las personalidades que participarán como presentadores durante la ceremonia. Entre ellas figuran Ana Mena, Baby Rasta & Gringo, Becky G, Clave Especial, Gilberto Santa Rosa, José Luis Rodríguez, Lali, Los Gemelos, Luis Alfonso, Lupillo Rivera, Mike Bahía, Pancho Uresti y Ryan Castro.

La lista se completa con Adriana Monsalve, Ana Brenda Contreras, Andrea Meza, Erick Elías, Gregorio Pernía, Jacqueline Bracamontes, Julio Vaqueiro y Luis Omar Tapia.

Peso Pluma lidera la lista de finalistas

Peso Pluma encabeza la lista de finalistas de esta edición con 17 menciones, entre ellas las categorías Artista del Año, Top Latin Album del Año por DINASTÍA, junto a Tito Double P, y Artista Regional Mexicano del Año, Solista.

Le sigue Tito Double P, con 15 menciones, mientras que Fuerza Regida acumula 12. Karol G cuenta con nueve nominaciones, Prince Royce con ocho y Bad Bunny con siete.

Los premios especiales de la ceremonia

La edición 2026 también reconocerá las trayectorias y aportes de cuatro figuras de la música latina.

Cristian Castro: recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística.

Fuerza Regida: será distinguida con el Premio Billboard Vanguardia.

Rosalía: recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama.

Rubén Blades: será homenajeado con el Premio Billboard Ícono.

¿Cómo ver los Billboard Latin Music Awards 2026?

La ceremonia se transmitirá en vivo el jueves 22 de octubre a través de Telemundo y Peacock, desde el James L. Knight Center de Miami.

También podrá verse por Universo y mediante la aplicación de Telemundo. Para América Latina y el Caribe, la transmisión estará disponible a través de Telemundo Internacional.