Billboard Latin Music Awards 2026.
Billboard Latin Music Awards 2026.
Por Redacción EC

Los Billboard Latin Music Awards 2026 reunirán a reconocidos artistas de la música latina el próximo jueves 22 de octubre en Miami, Estados Unidos. Billboard y Telemundo anunciaron la participación de Wisin e Ivy Queen, quienes se incorporan a la lista de actuaciones de la ceremonia, que será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock.

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