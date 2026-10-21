Las entradas se venderán a través de la plataforma Teleticket, iniciando la etapa de preventa oficial del 23 al 30 de octubre | Foto: Difusión
Las entradas se venderán a través de la plataforma Teleticket, iniciando la etapa de preventa oficial del 23 al 30 de octubre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda argentina Rata Blanca se presentará en Lima el sábado 13 de marzo del 2027 a las 8:00 p.m. en el Anfiteatro del Parque de la Exposición para celebrar cuatro décadas de trayectoria artística con su público peruano.

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