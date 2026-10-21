La banda argentina Rata Blanca se presentará en Lima el sábado 13 de marzo del 2027 a las 8:00 p.m. en el Anfiteatro del Parque de la Exposición para celebrar cuatro décadas de trayectoria artística con su público peruano.

El grupo bonaerense, fundado en 1985 por el guitarrista Walter Giardino, retornará al país para repasar sus temas más emblemáticos, entre los que destacan “Mujer amante”, “La leyenda del Hada y el Mago”, “El beso de la bruja”, “Volviendo a casa”, “La otra cara de la moneda”, “Talismán” y “La canción del guerrero”.

La banda argentina promete regalar un gran espectáculo con sus mejores éxitos./ Foto: Difusión

En el plano comercial y de reconocimientos, Rata Blanca ostenta un catálogo respaldado por 12 discos de oro, 10 de platino y 3 doble platino, cifras que la ubican como la propuesta de hard rock argentino con mayor número de ventas registradas.

Asimismo, durante su historia han compartido escenario con referentes internacionales como Deep Purple, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Megadeth, Iron Maiden y Kiss.

Las entradas se venderán en Teleticket, iniciando la etapa de preventa oficial del 23 al 30 de octubre.

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