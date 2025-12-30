Un concierto gratuito de Gabriela Villanueva, conocida por su imitación de Michael Jackson en el programa “Yo soy”, terminó en desorden y largas filas que generaron aglomeraciones y malestar entre los asistentes del Alameda Fest. El evento enfrentó problemas de logística que afectaron el desarrollo de la presentación.

La imitadora del ‘Rey del pop’ había sido anunciada para ofrecer un espectáculo gratuito que convocó a centenares de personas desde tempranas horas. Sin embargo, la falta de organización en el acceso y control del público provocó aglomeraciones fuera del local y largas filas que dificultaron el ingreso de los asistentes.

Testigos indicaron que la situación generó confusión y malestar, pues muchos seguidores permanecieron por horas sin poder ingresar al Lawn Tennis, lugar donde se desarrollaría el concierto.

Concierto gratuito de la imitadora de Michael Jackson provoca largas filas y aglomeraciones. (Foto: Composición - Captura de video)

El desorden también llamó la atención de las autoridades locales, que acudieron al lugar para regular el tránsito peatonal y velar por la seguridad de la ciudadanía.

A través de redes sociales, varios asistentes compartieron videos y comentarios sobre la mala coordinación del evento, lo que aumentó las críticas hacia los organizadores. Algunos usuarios señalaron que la falta de señalización y control de filas contribuyó al caos previo al inicio del espectáculo.

Pese a los inconvenientes, Gabriela Villanueva logró presentarse ante parte de su público y ofrecer un repertorio inspirado en los éxitos de Michael Jackson, aunque varios fans no lograron presenciar el show debido al desorden inicial.