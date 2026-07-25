El programa +QTV, también conocido como MásQueTV o +QTV Network, nació como una plataforma peruana de streaming en YouTube impulsada por María Pía Copello, con el objetivo de abrirse paso en el creciente mercado de contenidos digitales. Según explicó la propia conductora, la iniciativa tomó forma durante varios meses de planificación junto al productor Peter Fajardo, tras culminar su etapa en la televisión diaria. La programación de +QTV buscaba trasladar la experiencia televisiva al entorno digital ofreciendo una propuesta variada que combinara información y entretenimiento con la interacción en tiempo real. Entre sus principales contenidos figuraban programas de conversación, actualidad, espectáculos, deportes y entrevistas con diversas personalidades. Uno de los elementos distintivos del canal era la participación activa del público mediante transmisiones en vivo a través de YouTube, permitiendo que los usuarios comentaran e interactuaran durante las emisiones. Sin embargo, este programa ha llegado a su fin.

Conoce las razones por lo que el programa +QTV llegó su fin en la que María Pía Copello brinda explicaciones

En un video de cerca de tres minutos, María Pía Copello apareció sola en el estudio para anunciar el fin de una etapa y hacer un balance del recorrido de +QTV. Durante su mensaje, admitió que la propuesta enfrentó cuestionamientos desde sus primeros días al aire y que el proyecto atravesó distintos desafíos en su intento por consolidarse. La conductora explicó que el canal buscó construir una identidad propia dentro del mundo del streaming, aunque el resultado no fue el esperado. Su intervención estuvo marcada por un tono de reflexión sobre el camino recorrido. Copello señaló que el cierre no obedeció a un único motivo, sino a una combinación de factores, entre ellos la dificultad para encontrar el formato ideal y las críticas que calificaban la propuesta como demasiado cercana a la televisión tradicional. Añadió que el equipo prefirió poner punto final a esa etapa antes que continuar con un modelo que ya no reflejaba la visión original del proyecto. En ese contexto, pronunció una de las frases más comentadas del anuncio: “Hoy cerramos esta etapa... No es televisión, no es internet, es entretenimiento... Hoy muere +QTV”. Con esas palabras, confirmó oficialmente el final de la plataforma digital.

¿Cómo finalizó el programa +QTV? Las reacciones de la conductora son para no creer, pero sucedieron

Tras el mensaje de despedida, el video cambia por completo de atmósfera y presenta una secuencia de fuerte carga simbólica. El estudio queda completamente a oscuras mientras, en una pantalla, comienzan a reproducirse comentarios críticos emitidos por distintos creadores de contenido, entre ellos Carlos Orozco (Ouke), Hugo Lezama, del canal Pitucos Marrones, y el Pelao de Todo Good. La escena rompe con el tono reflexivo del inicio y da paso a una representación visual del conflicto que rodeó al proyecto. Todo ocurre sin explicaciones adicionales.

En los instantes finales, María Pía Copello reaparece sosteniendo un bate de béisbol y golpea el televisor desde el que se escuchaban las críticas, para luego abandonar el estudio en silencio. La secuencia fue interpretada por numerosos usuarios en redes sociales como un acto simbólico para dejar atrás los cuestionamientos que acompañaron a +QTV desde su lanzamiento. Otros la consideraron una manera de marcar el cierre definitivo de esa etapa y dar paso a nuevos proyectos. El desenlace generó diversas reacciones y alimentó el debate sobre el significado del mensaje presentado por la conductora.

El proyecto del programa +QTV ya mostraba cambios hace meses, pero ¿Es realmente el final?

En los meses previos al anuncio del cierre, +QTV ya había experimentado cambios relevantes dentro de su equipo. El influencer Ric La Torre dejó la plataforma tras no alcanzar un acuerdo para renovar su vínculo, mientras que el productor Peter Fajardo, uno de los impulsores del proyecto, también comunicó su salida tiempo antes. Tras difundirse el video de despedida, el periodista de espectáculos Samuel Suárez compartió un mensaje en el que agradeció la oportunidad de haber formado parte del canal. Estos movimientos reforzaron la percepción de que la plataforma atravesaba una etapa de transformación.

Pese a que el mensaje fue presentado como el cierre definitivo de +QTV, el desenlace del video despertó diversas interpretaciones entre medios de comunicación y usuarios en redes sociales. Algunos consideran que podría tratarse del inicio de un relanzamiento o de un cambio de identidad de la marca, debido a que el discurso de María Pía Copello enfatiza la intención de apostar por una propuesta de entretenimiento diferente y deja un final abierto. Sin embargo, hasta el momento la conductora no ha confirmado oficialmente un nuevo proyecto que reemplace a +QTV, por lo que el futuro de la iniciativa continúa siendo una incógnita.

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