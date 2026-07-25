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El programa +QTV, también conocido como MásQueTV o +QTV Network, nació como una plataforma peruana de streaming en YouTube impulsada por María Pía Copello, con el objetivo de abrirse paso en el creciente mercado de contenidos digitales. Según explicó la propia conductora, la iniciativa tomó forma durante varios meses de planificación junto al productor Peter Fajardo, tras culminar su etapa en la televisión diaria. La programación de +QTV buscaba trasladar la experiencia televisiva al entorno digital ofreciendo una propuesta variada que combinara información y entretenimiento con la interacción en tiempo real. Entre sus principales contenidos figuraban programas de conversación, actualidad, espectáculos, deportes y entrevistas con diversas personalidades. Uno de los elementos distintivos del canal era la participación activa del público mediante transmisiones en vivo a través de YouTube, permitiendo que los usuarios comentaran e interactuaran durante las emisiones. Sin embargo, este programa ha llegado a su fin.