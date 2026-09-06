Rubio en el Perú

La administración del presidente estadounidense Donald Trump no ha estado –ni de cerca– libre de errores en su política internacional. Sin embargo, en lo que respecta a algunos países de Latinoamérica, la renovada atención de EE.UU. por sus vecinos del sur puede traer beneficios significativos.

Es el caso del Perú. Mientras que anteriores gestiones de EE.UU. habían descuidado las relaciones desde hace al menos dos décadas (cuando se firmó el TLC entre ambos países), a partir de la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense del 2025, Latinoamérica gana mayor protagonismo.

Es en ese marco que la Embajada de EE.UU. en el Perú confirmó esta semana la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a este país en los siguientes días. Sostendrá aquí una reunión con la presidenta Keiko Fujimori. El funcionario también viajará a Ecuador y a Colombia para conversar con sus respectivos mandatarios.

Evidentemente, Rubio estará pasando por algunos de los países de la región con los que la administración de Trump siente mayor afinidad ideológica. De acuerdo con la nota de prensa difundida por la Embajada de EE.UU., el motivo de las reuniones de alto nivel será “el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza a nuestro hemisferio, y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre nuestros países”. En el caso específico del Perú, conseguir mayor cooperación estadounidense para mitigar los impactos del fenómeno de El Niño sería un objetivo adicional razonable. Ya el mes pasado, EE.UU. anunció el financiamiento de 18 Centros de Operaciones de Emergencia Regional en igual número de regiones del país.

Desde la presidencia y la cancillería se pueden plantear metas incluso más ambiciosas que las que anticipa el Departamento de Estado de EE.UU. para la visita. A mediano plazo, la colaboración que se pueda recibir de EE.UU. en materia de inteligencia, equipamiento o recursos para hacer frente a la minería ilegal y al crimen organizado en general –no solo al narcoterrorismo– podría ser sumamente valiosa. Este es un espacio de interés común entre ambas naciones, y la principal preocupación de la ciudadanía peruana. Asimismo, más allá de las relaciones comerciales, tanto el Perú como EE.UU. se beneficiarían encontrando buenas oportunidades de inversión para empresas norteamericanas aquí. Estas podrían venir en espacios puramente privados –agricultura, minería, tecnología, finanzas, etc.–, y también en colaboraciones público-privadas con formatos, por ejemplo, de APP para infraestructura vial, energía, puertos o salud.

Así, es una buena noticia para el país que uno de los más altos funcionarios del Gobierno de EE.UU. venga de visita. Ahora toca sacar el máximo provecho a los días que permanezca aquí con resultados concretos para el Perú.