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Rubio en el Perú

Es una buena noticia la visita del secretario de Estado de EE.UU.; ahora toca transformarla en resultados concretos para el país.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    (Foto: AFP)
    (Foto: AFP)

    La administración del presidente estadounidense Donald Trump no ha estado –ni de cerca– libre de errores en su política internacional. Sin embargo, en lo que respecta a algunos países de Latinoamérica, la renovada atención de EE.UU. por sus vecinos del sur puede traer beneficios significativos.

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