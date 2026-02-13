Romeo Santos y Prince Royce confirman segunda fecha en Lima

Romeo Santos y Prince Royce confirmaron una segunda presentación en Lima luego de agotar rápidamente su primer concierto. El nuevo show quedó programado para el 12 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional del Perú, debido a la alta demanda de entradas por parte del público peruano.

La presentación forma parte de la gira mundial “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, que reúne por primera vez en gran escala al llamado “Rey de la Bachata” y al “Príncipe de la Bachata”.

El espectáculo contará con producción audiovisual internacional, repertorio extendido y una puesta en escena pensada para recorrer sus trayectorias musicales.

La organización decidió ampliar el calendario tras la rápida venta de boletos y la intensa interacción de fanáticos en redes sociales solicitando más localidades. Con esta segunda fecha, miles de seguidores adicionales podrán asistir al show.

Durante el concierto, ambos artistas interpretarán sus mayores éxitos y colaboraciones recientes.

Entre las canciones esperadas figuran “Propuesta Indecente”, “Eres Mía” y “Darte un Beso”, además de otros éxitos que han liderado rankings internacionales. La presentación apunta a convertirse en uno de los shows más multitudinarios del calendario musical limeño en 2026.

Las entradas para la nueva fecha de Romeo Santos y Prince Royce en Lima ya se encuentran disponibles en Teleticket en distintas zonas del estadio y con todos los medios de pago.