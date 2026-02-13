Resumen

Romeo Santos y Prince Royce confirman segunda fecha en Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Romeo Santos y Prince Royce confirmaron una segunda presentación en Lima luego de agotar rápidamente su primer concierto. El nuevo show quedó programado para el 12 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional del Perú, debido a la alta demanda de entradas por parte del público peruano.

Romeo Santos y Prince Royce confirman segunda fecha en Lima
Música

