San Valentín: La Caro Band y Son Tentación se unen para cantarle al amor

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este 14 de febrero, el ritmo de la salsa será el gran protagonista de San Valentín. El tradicional local salsero Kimbara VIP reunirá a reconocidas orquestas nacionales para festejar el Día del Amor y la Amistad. La Caro Band, Son Tentación, Camaguey y N’Samble estarán presentes en la fiesta musical.
