San Valentín: La Caro Band y Son Tentación se unen para cantarle al amor

Este 14 de febrero, el ritmo de la salsa será el gran protagonista de San Valentín. El tradicional local salsero Kimbara VIP reunirá a reconocidas orquestas nacionales para festejar el Día del Amor y la Amistad. La Caro Band, Son Tentación, Camaguey y N’Samble estarán presentes en la fiesta musical.

El cartel estará encabezado por La Caro Band, agrupación formada en 1995 que conquistó al público peruano desde su primera visita en el 2000. Durante la velada interpretarán clásicos como “Amor de Etiqueta”, “El baile del Canchumbambe”, “Secreto” y “Y qué de mí”.

También dirá presente Son Tentación, considerada una de las agrupaciones femeninas más populares del país con temas como “Soltera.com”, “Sin pijama”, “Eres todo en mí” y su versión de “Tu falta de querer”, además de sus recientes colaboraciones internacionales.

La experiencia musical continuará con Camagüey, histórica orquesta con décadas de trayectoria que mantiene vigente su estilo clásico. Bajo la dirección de Adolfo Menacho, interpretarán éxitos como “Me rindo ante ti”, “Mi propiedad privada” y “Ya para qué”.

El toque romántico llegará de la mano de N’Samble, agrupación que ha ganado popularidad en los últimos años. El público podrá corear canciones como “Te extraño”, “Amigo mío”, “Lo que un día fue no será” y “Cuando fui tu hombre”.

Las entradas estarán disponibles en la boletería del local para celebrar San Valentín con un show especial en Kimbara VIP de Lince, a partir de las 9 p.m.