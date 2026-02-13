San Valentín: La Caro Band y Son Tentación se unen para cantarle al amor

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Caro Band y Paula Arias se unen para un concierto especial por San Valentín. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Este 14 de febrero, el ritmo de la salsa será el gran protagonista de San Valentín. El tradicional local salsero Kimbara VIP reunirá a reconocidas orquestas nacionales para festejar el Día del Amor y la Amistad. La Caro Band, Son Tentación, Camaguey y N’Samble estarán presentes en la fiesta musical.

